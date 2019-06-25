MLB》不受表現下滑影響 瘋邦對再度形成十月旋風有信心

邦賈納。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著舊金山巨人隊戰績持續在分區墊底，在731交易大限前把年底即將成為自由球員的「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）交易出去幾乎已是勢在必行，而日前他面對記者問道能否找回2014年季後賽如入無人之境的表現時，毫不猶豫地回答：「那當然！」，信心絲毫沒有被近年下滑成績影響的跡象。

若邦賈納真的如期離隊，對灣區球迷而言，就是代表著正式與黃金時代告別，因為帶領球隊拿下三座偶數年金盃的教頭波契（Bruce Bochy）亦早在先前就宣布會在季末退休，《The Athletic》網站記者Andrew Baggarly撰文紀錄兩人之間的師徒情誼時，也在文末提到外界對邦賈納交易價值的質疑。

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由於瘋邦在訪談間展露的自信，讓Baggarly不禁好奇他是否認為自己可以回到2014年季後賽時期的巔峰，而這位巨人王牌先是顧左右而言他，開始談起例行賽與季後賽差別，直到記者聲明與例行賽的表現無關，重點是「十月」、「季後賽」，他才回應：「喔，那當然可以啊！」

邦賈納生涯季後賽主投102.1局、防禦率2.11，其中又以2014年最為經典，連續奪得國聯冠軍系列賽與世界大賽兩座MVP，那年十月共繳出52.2局也是歷史新高。近年他因傷所苦，表現明顯大不如前，今年雖康復回歸，目前也僅累積3勝、防禦率更高達4.28。

此外，瘋邦合約裡也載明幾支不可交易的隊伍，分別是美聯的洋基、紅襪、太空人，以及國聯的費城人、勇士、釀酒人、紅雀與小熊隊。

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