陳其邁為六都電競爭霸戰站台 還與傳奇選手打比賽

行政院副院長陳其邁（左）和昔日征戰世界大賽選手MMD咪咪蛋同隊試玩《英雄聯盟》。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕2019六都電競爭霸戰邁入第3屆，該賽事為台灣最大的業餘賽事，自開辦以來已孕育出無數潛力選手，提供電競新星最佳舞台。今日開戰記者會邀請兩位昔日征戰世界大賽選手MMD咪咪蛋及西門夜說Westdoor，帶著行政院副院長陳其邁與中華電信董事長謝繼茂，上演中路大戰之戲碼。

陳其邁擔任立委時，十分注重電競產業發展，他說：「翻轉打電動是壞小孩的刻板印象，以前怎麼會想到打棒球可以變成美國職棒大聯盟選手，其實電競也一樣，所以讓小孩能適性發展，追求夢想並結合工作，對年輕朋友是非常重要的事情，所以年輕人圓夢是要給予機會，不管硬體、軟體、資金與環境的建構，我們都要全力協助的運動選手及產業。」

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陳其邁今日親自試玩《英雄聯盟》，與傳奇選手MMD咪咪蛋同隊，他愛貓更是出了名，選擇推出僅2個月全新輔助角色「魔法靈貓」悠咪，大戰謝繼茂與西門夜說組合。陳其邁試玩期間完成一次擊殺，他笑說：「我們是C咖啦，難登大雅之堂，畢竟術業有專攻，還是不要過於逞強。」

至於本名為游立宏的咪咪蛋透露，陳其邁是他職業生涯搭過最大咖的隊友，副院長技能都放得很到位，確實有幫助我。咪咪蛋過去是職業電競隊伍閃電狼成員，如今退休後轉任實況主，與網友分享其打遊戲的心得，這回將在六都電競爭霸戰重返戰場，他將以總冠軍為最大目標。

行政院副院長陳其邁（中）與中華電信董事長謝繼茂（左2）宣告2019六都電競爭霸戰即將開戰。（記者林岳甫攝）

行政院副院長陳其邁（左）和昔日征戰世界大賽選手MMD咪咪蛋同隊試玩《英雄聯盟》。（記者林岳甫攝）

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