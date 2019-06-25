中職》145位好手挑戰職棒創新高 完整名單請看此

林安可。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕2019中華職棒新人球員選拔會於昨（24）日報名截止，共有87名好手通過審核，加上測試會獲得推薦的58名選手，合計共145位選手投入今年選拔陣容，參與人數創歷年新高。而中職新人選拔會將在7月1日登場。

這次參與人數中不乏擁有世大運、U18及U23中華隊資歷的選手，備受矚目的二刀流林安可、台體大王牌投手江國豪、平鎮高中速球派徐若熙及控球派李承禎、平鎮重砲游擊手劉基鴻、台東體中「攻擊型捕手」張聖豪都是選拔會中的熱門人選。

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2019中華職棒新人球員選拔會依守備位置區分為投手63名、捕手13名、內野手31名、外野手38名，其中有58人是在新人球員測試會中通過教練推薦參加。

透過國手資歷報名的選手有32位，是去年的兩倍。包含2017年U18世界盃國手郭天信、邱志恆、戴焙麟、朱益生；2018年U23世界盃國手江國豪、吳承諭、林安可、陳良志、魏碩成、蘇俊璋、姚冠瑋、李凱威、張文賢、朱祥麟、李承恩、陳偉宏、戴云真；2019小馬聯盟青棒國手何逸龍、郭玟毅；2019年U18培訓隊羅暐捷等人。

味全龍正式加盟中職，成為第5隊。圖左起教練黃煚隆、領隊吳德威、頂新和德文教基金會創辦人魏應充、總教練葉君璋及教練張泰山。（資料照，記者林正堃攝）

味全龍加盟成為第五隊，吸引各路好手挑戰台灣棒球最高殿堂。從零開始的組隊，教練團也多次表示會鎖定年輕的學生球員。

今年共有33名高中應屆畢業生參加選秀，其中羅暐捷、曾傳昇及戴焙麟3人則是以國手資歷報名。平鎮高中速球派徐若熙及控球派李承禎、平鎮高中隊長劉基鴻更是看管游擊區的重砲打者；台東體中黃弘毅也是位速球派投手、強打捕手張聖豪也投入今年的選秀；同樣入選2019年U18中華培訓隊，來自西苑高中的林瑞鈞、投打二刀流岳政華也決定向哥哥岳東華看齊；穀保家商應屆畢業生邱志恆及邱智呈皆具國手資歷，邱智呈追隨舅舅王金勇的腳步挑戰職棒。

文化大學二刀流林安可一直都是棒球圈的話題人物，同校的李凱威可望成為內野的重點戰力，目前就讀大一的郭天信更是難得一見「三拍子」球員；台體大王牌投手江國豪也是補強戰力的熱門人選，都是受到關注的年輕新戰力。開南大學吳俊杰去年第8輪獲中信兄弟青睞、國體大投手森榮鴻目前效力於崇越隼鷹，也曾於2016年獲Lamigo桃猿指名、來自台北市興富發成棒隊的蔡瑋泰則於2013年獲兄弟指名，3位具實力的選手選擇今年再戰中華職棒。

臺體江國豪。（資料照，記者林正堃攝）

2019年新人選拔會以「我選擇中華職棒」為口號，更首次與職棒好夥伴「三井住友海上集團明台產物保險」攜手合作，為球團及選手打造高規格選拔會。將於7月1日晚間18時30分假台中好運來洲際宴展中心（台中市北屯區崇德路三段833號）舉行，依慣例將開放球迷現場觀禮，詳細觀禮報名方式，敬請鎖定CPBL中華職棒官方粉絲團。不能親臨現場的球迷朋友也無須擔心，透過Eleven Sports有線電視台、MOD、OTT平台以及CPBL TV都能同步收看，隨時接收新人球員選拔會現場的第一手消息。

2019中華職棒新人球員選拔會選手名單





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