中職》味全龍球團參觀洲際球場 拜會中信兄弟球團

頂新集團三董魏應充（右3）率領味全龍領隊吳德威（左3）、資深顧問任中傑（左2）等球團人員，由中信兄弟球團董事長陳信揚（右2）、領隊劉志威（右1）陪同參觀洲際棒球場。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕味全龍正式成為中華職棒第5隊，頂新集團三董魏應充今天率領領隊吳德威、資深顧問任中傑等球團人員，南下台中拜會中信兄弟球團，並由中信球團董事長陳信揚、領隊劉志威陪同，參觀洲際棒球場各項設施。

魏應充一行人抵達洲際後，先聽取中信球團的簡報，最有興趣性的部分是訓練設施，得知中信在屏東洛陽另有訓練基地，標準球場、室內練習場、宿舍、餐廳等各項訓練設施還算完善，有意再安排時間南下屏東參觀公益園區。

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味全龍球團隨後參觀球場，對大螢幕、球員休息室、觀眾席、記者室、貴賓室、包廂、啦啦隊舞台區等硬體設施，中信球團都提供詳細說明，印象最深刻的是改裝後的商場與美食街。

頂新集團三董魏應充（左2）率領味全龍球團人員，由中信兄弟球團董事長陳信揚（右2）、領隊劉志威（右1）陪同參觀洲際棒球場。（記者徐正揚攝）

頂新集團三董魏應充（左3）率領味全龍領隊吳德威（左1）等球團人員，由中信兄弟球團董事長陳信揚（右2）、領隊劉志威（右1）陪同參觀洲際棒球場。（記者徐正揚攝）

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