NBA》英雄惜英雄！同為密爾瓦基MVP 耶利奇發文祝賀字母哥

兩人開心合影。(截圖自耶利奇Instagram)

〔體育中心/綜合報導〕繼去年釀酒人外野手耶利奇(Christian Yelich)奪下國聯MVP後,公鹿「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)也在今日獲得NBA本季年度MVP的肯定,這樣的「喜上加喜」也讓密爾瓦基這座小市場城市,持續成為北美兩大職業運動的焦點。

公布獎項後不久,耶利奇也在推特上祝賀「字母哥」,並指其獲獎感言激勵人心。事實上,先前在接受《美聯社》訪問時,耶利奇就表示會一直為「字母哥」爭取最有價值球員上給予最大的支持,且曾在NBA東區準決賽時親自到Fiserv Forum為公鹿加油打氣,當時耶利奇也在休息室與「準MVP」相見歡,留下英雄惜英雄的珍貴合影。

兩位MVP除同時迎來爆發年,也都帶領球隊在例行賽打出佳績、闖進季後賽,亞德托昆波本季場均27.7分、12.5個籃板、5.9次助攻都是生涯新高,率公鹿拿下聯盟最佳的60勝;耶利奇在被從馬林魚交易來後,長打能力進步不少,除成為史上第一位拿下打擊王的釀酒人打者,亦幫助酒鬼軍團闖進睽違7年的季後賽。

同一座城市在兩聯盟同時獲得最有價值球員的例子並不少見,太空人二壘手艾圖維(Jose Altuve)於2017年奪獎,隔年火箭隊哈登(James Harden)就再為休士頓再拿一座MVP;1998年NBA公牛隊的喬丹(Michael Jordan)與小熊隊索沙Sammy Sosa也曾同年為芝加哥拿下MVP。不過此次耶利奇與亞德托昆波能聯袂獲獎,對密爾瓦基這樣的小城市而言,顯然更加珍貴。

