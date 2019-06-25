NBA》英雄惜英雄！同為密爾瓦基MVP 耶利奇發文祝賀字母哥

兩人開心合影。（截圖自耶利奇Instagram）

〔體育中心／綜合報導〕繼去年釀酒人外野手耶利奇（Christian Yelich）奪下國聯MVP後，公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）也在今日獲得NBA本季年度MVP的肯定，這樣的「喜上加喜」也讓密爾瓦基這座小市場城市，持續成為北美兩大職業運動的焦點。

公布獎項後不久，耶利奇也在推特上祝賀「字母哥」，並指其獲獎感言激勵人心。事實上，先前在接受《美聯社》訪問時，耶利奇就表示會一直為「字母哥」爭取最有價值球員上給予最大的支持，且曾在NBA東區準決賽時親自到Fiserv Forum為公鹿加油打氣，當時耶利奇也在休息室與「準MVP」相見歡，留下英雄惜英雄的珍貴合影。

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兩位MVP除同時迎來爆發年，也都帶領球隊在例行賽打出佳績、闖進季後賽，亞德托昆波本季場均27.7分、12.5個籃板、5.9次助攻都是生涯新高，率公鹿拿下聯盟最佳的60勝；耶利奇在被從馬林魚交易來後，長打能力進步不少，除成為史上第一位拿下打擊王的釀酒人打者，亦幫助酒鬼軍團闖進睽違7年的季後賽。

同一座城市在兩聯盟同時獲得最有價值球員的例子並不少見，太空人二壘手艾圖維（Jose Altuve）於2017年奪獎，隔年火箭隊哈登（James Harden）就再為休士頓再拿一座MVP；1998年NBA公牛隊的喬丹（Michael Jordan）與小熊隊索沙Sammy Sosa也曾同年為芝加哥拿下MVP。不過此次耶利奇與亞德托昆波能聯袂獲獎，對密爾瓦基這樣的小城市而言，顯然更加珍貴。

The fire to be great burns from within. Amazing speech and insight into why you’re at the top! Congrats! pic.twitter.com/1Qm1VVutFj — Christian Yelich （@ChristianYelich） 2019年6月25日

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