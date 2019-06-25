羽球》球后坐滿133週！戴資穎睽違2個月首戰對手今出爐

戴資穎。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕戴資穎本週坐穩世界球后寶座達133週，持續堆高「小戴障礙」，她下場國際賽是7月16日開戰的超級1000系列印尼公開賽，今日賽程公佈，小戴榮膺女單頭號種子，首輪對上新加坡20歲小將楊佳敏將朝衛冕之路邁進，也得展開球后保衛戰。

戴資穎本週世界積分依舊是9萬6225分，但她是去年印尼公開賽冠軍，今年因賽事延後開戰，使小戴預計在7月9日失去1萬2000冠軍積分，屆時積分會被重扣5580分，降至9萬645分，領先日本名將奧原希望剩309分，使得印尼賽將成為保衛球后的關鍵戰役。

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戴資穎32強首戰對上世界排名29楊佳敏，她是2017年世青女單銅牌得主，生涯尚未和小戴過招。戴資穎這回衛冕之路最大難關是8強，可望對陣宿敵泰國名將依瑟儂，小戴生涯對戰依瑟儂是居下風的11勝13敗，近1次交手於4月馬來西亞公開賽，戴資穎直落二落敗。

戴資穎的勁敵奧原希望這次榮膺第3種子，首輪對上香港選手鄧旋；女單第2種子的中國好手陳雨菲將遭遇地主選手菲特里亞尼，2人最快會在準決賽碰頭。

男單部分，世界排名第4的台灣一哥周天成首輪對世界排名29的泰國選手阿韋辛桑農，小天過去3次交手全勝。此外，他在16強將有望強碰中國名將「超級丹」林丹。

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