日職》央聯交流賽又輸了！洋聯球隊14度力壓對手

王柏融在今年交流賽打擊率為0.258。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職的跨聯盟交流賽今天結束，太平洋聯盟球隊仍佔上風，以58勝46敗4和，14度力壓中央聯盟球隊。而今年交流賽龍頭則為軟銀，歐力士新秀中川圭太以打擊率0.386，成為史上交流賽首位新人打擊王。

今年兩聯盟交流賽12隊各打18場，軟銀以11勝5敗2和，八度奪得交流賽冠軍。第二名為歐力士，第三名則為讀賣巨人；廣島鯉魚以5勝12敗1和成交流賽戰績最差的隊伍，養樂多以6勝12敗居倒數第二，阪神虎6勝10敗2和排在第10，中日龍和羅德同為8勝10敗，並列第8。

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這次交流賽打擊王是歐力士菜鳥中川圭太，他在交流賽期間出賽18場，打擊率0.386，有12分打點。中川圭太本季共出賽49場，有1轟、19分打點，打擊率0.321，值得注意的是，他因為打席數不足，無法擠進洋聯打擊排行榜。

洋聯球隊在這次交流賽戰績為58勝46敗4和，連續10年、14度力壓對手，但洋聯勝場數是歷年來最少。央聯球隊僅在2009年壓過洋聯隊伍。

央聯球隊這次勝率超過五成僅巨人（11勝7敗）、以及橫濱DeNA（10勝7敗1和）；洋聯則有日本火腿（8勝9敗1和）、羅德低於五成勝率。

此外，日本火腿「大王」王柏融在交流賽打擊率為0.258，排在全12支球隊中第43名，另有1轟、9打點，上壘率0.324，長打率0.371。

跨聯盟交流賽結束後，各聯盟比賽將在28日繼續開打，日本火腿將在主場札幌巨蛋和軟銀進行三連戰。

以下為日職跨聯盟交流戰，洋聯球隊歷年戰績

2005年--105勝104敗7和

2006年--108勝107敗1和

2007年--74勝66敗4和

2008年--73勝71敗

2009年--67勝70敗7和

2010年--81勝59敗4和

2011年--78勝57敗9和

2012年--67勝66敗11和

2013年--80勝60敗4和

2014年--71勝70敗3和

2015年--61勝44敗3和

2016年--60勝47敗1和

2017年--56勝51敗1和

2018年--59勝48敗1和

2019年--58勝46敗4和

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