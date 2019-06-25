網球》費德爾哈雷奪冠成受益者 納達爾轟溫網種子制度

納達爾不滿溫網現有種子制度。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「瑞士特快車」費德爾（Roger Federer）上週在哈雷草地賽，成就十冠的壯舉，也一舉鎖定溫布頓錦標賽的第2種子，讓納達爾（Rafael Nadal）感到不滿，他認為溫網的種子制度根本不尊重現有的世界排名。

溫網的種子排定與其他大滿貫賽不同，除了過去一年的積分之外，還會以草地賽的積分加權，這也讓剛在哈雷網賽封王的費德爾成為受益者，原本他的世界排名第3，卻擠下高居第2的納達爾，名列溫網第2種子。

請繼續往下閱讀...

納達爾對此制度頗有微詞，「只有溫布頓實施此制度，但不只是我有這樣的困擾，有很多選手在其他賽事表現得很出色，但他們卻不尊重世界排名，直接忽略他們這些努力，在籤表上成為弱勢的一方。」

不過，費德爾強調即便他以第2種子之姿出擊，並不會對奪冠有太大影響，「就算納達爾跟我同區，我也不會覺得有什麼不同，我想你們會覺得至少我不用在四強的時候遇到喬科維奇（Novak Djokovic）吧，但現在距離這一天還很遠，做好萬全準備及對策才能幫到我吧！」

溫網本週進行會外賽，下週一會內賽正式開戰。

費德爾上週在哈雷草地賽奪冠。（資料照，路透社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法