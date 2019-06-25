中職》桃猿勇奪季冠5連霸 看電視拋彩帶

Lamigo桃猿連5季封王。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今天在客場面對統一獅，桃猿前半段處於落後，但比賽後半段反攻，第8局猿隊單局攻3分，逆轉戰局。最後桃猿以5：4逆轉統一，近期8連勝。另一地悍將打到延長賽12局，和中信兄弟戰成平手，讓桃猿上半季封王，連續5個半季奪季冠軍。

前5局打完以1：4落後，第7局先靠林立適時安打，追回1分。第8局猿隊展開攻勢，猿隊無人出局攻占滿壘，郭嚴文擊出高飛犧牲打追回1分。代打黃敬瑋敲右外野安打，帶有1分打點，但二壘跑者柏納帝那衝回本壘時，遭陳重羽回傳阻殺出局。但桃猿追平比數。

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下棒林立敲三、游方向滾地球，獅隊三壘手郭阜林傳二壘，但猿隊一壘跑者陳晨威先滑到二壘，因此安全上壘，林立靠野手選擇上壘。桃猿這局得3分，逆轉戰局。最後以1分之差贏球。

統一獅先發投手江辰晏今投6局送出8次三振，被敲2安失1分非自責，另有4次保送。傅于剛1局失1分，王鏡銘沒有解決任何人次，失掉2分，方建德0.1局失1分，劉軒荅1局無失分。

桃猿先發翁瑋均投5局失4分3分自責，無關勝敗。洪聖欽2局、黃子鵬1局、林柏佑無失分。

由於桃猿、統一獅之戰先行結束，因此在休息室觀看另一地結果，確定悍將今天無法贏球後，讓桃猿確定封王，桃猿球員也看電視結果拋彩帶，現場猿迷也拋彩帶慶祝。這也是桃猿隊史第13座季冠軍。



（首次上稿時間：2315；更新時間：2332）

Lamigo桃猿球員看電視結果拋彩帶。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿球員看電視結果拋彩帶。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿贏球。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿林立在8局上靠野選上到一壘，並攻下1分打點超前比分。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿林立在8局上靠野選上到一壘，並攻下1分打點超前比分。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿贏球。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿先發投手翁瑋均。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿球迷拋彩帶。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿連5季封王。（記者黃志源攝）

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