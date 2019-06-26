中職》桃猿連5季奪季冠軍 封王優惠全在此

Lamigo桃猿球迷拋彩帶。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今天擊敗統一獅，奪得8連勝，加上富邦悍將和中信兄弟打到延長賽12局戰成平手，因此讓桃猿勇奪連5季奪季冠軍。Lamigo桃猿也釋出封王優惠，如下：

Lamigo桃猿隊上半季封王 首波應猿夥伴多重優惠慶奪冠

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狂賀Lamigo桃猿隊勇奪中華職棒30年上半球季冠軍，Lamigo桃猿隊贊助夥伴以及應猿店推出多重優惠慶季冠軍：

◎全台La new門市

全台門市限時狂歡五日慶，全店商品第二件五折，首三日再加碼買一送一 ，滿額贈牛仔褲等好康優惠。日日有驚喜，數量有限。 （詳見LANEW官網www.lanew.com.tw）

◎Lamigo那米哥宴會廣場港飲

即日起至7月5日止（限平日），享88折優惠，7/1-2館休，訂位洽2690-5966

◎Lagoon

即日起至7月14日，Lagoon指定商品享第二件半價，滿額再送精選家電二選一，更多優惠請洽Lagoon各區門市或客服專線：0800-805080。

◎Lamigo會館

封王日起一個月，豐華桌宴原價9900+10%=10890元，優惠價8000元。

◎Lamigo百貨專櫃

Lamigo桃猿隊百貨專櫃大江購物中心、新光三越A11四樓、高雄草衙道以及環球購物中心板橋店於6月29日（六）至6月30日（日）購買服飾商品（2019動紫、BT21系列、配件類除外）享單件七九折、三件六九折優惠，五件五九折優惠（會員不另折扣）。

金、銀、狀猿卡友憑卡單筆實際消費滿3000即贈星座毛巾乙條（號碼隨機，數量有限送完為止） 滿5000再現折400。

◎Lamigo電商平台

6月29日至6月30日，Lamigo購物網、蝦皮旗艦店全品項七折免運（會員不另折扣）

♦購物網單筆滿3000元贈浮世繪拼圖乙組（隨機贈送）

♦蝦皮商城前500位再加贈300元折扣卷（滿3000折300，折扣碼：LAMIGO300）

◎全家便利商店：

1.6/26-6/30全家行動購網站消費滿888送地墊

2.6/28-6/30全台全家便利商店大杯冰美式/拿鐵、粉紅蜜桃蘋果酷繽沙同品項買一送一

◎鮮乳坊

即日起至7月1日 ，於鮮乳坊新品專區（http://bit.ly/2RtjSMk）下訂純鮮乳玻尿酸優格飲七瓶以上（含）組合，並於備註打上「賀Lamigo季冠軍」，即加碼再送三瓶玻尿酸優格飲（市值345元）。

◎古華花園飯店：

即日起至9月30日，憑全猿主場2019上半季主場門票至繽紛西餐廳、古華薈、酷糕點，消費古華人氣砂鍋牛肉麵、牛肉起司漢堡、日式咖哩飯享NT$200免收服務費（需搭配現金結帳） 至酷糕點，購買手工麵包、蛋糕7折、吐司享9折優惠，外帶指定咖啡買一送一。詳情請洽古華花園飯店官網

◎康福搬家：

即日起至各門市購買搬家紙箱並打卡成為康福搬家臉書粉絲者，紙箱買5送1、買10送2，以此類推。購買任一項搬家包裝耗材，並成為康福LINE好友者，不限金額及品項即可參加好友抽獎，抽中再送搬家專用封箱膠帶乙卷。活動期間搬家費用九折優惠，長途九五折優惠。詳洽康福搬家業務部，免付費專線：0800-222-222

◎光隆生技：

6月28日至7月11日，全聯福利中心D618氣泡水兩種口味買一送一，美廉社即日起光隆生技全品項買一送一。

◎大魯閣中正館&中壢館：

封王日起至7月7日，憑桃猿隊主場票根送代幣2枚；出示（穿戴）Lamigo相關物品，限定球道免費暢打，詳洽櫃台或官網。

◎2019年應猿店同慶季冠軍優惠：

應援店優惠詳見Lamigo應援店FB: https://www.facebook.com/LamigoShopNO.10

（以上所有店家優惠內容以店內或其官方網站、FB實際公布，各品牌皆保有活動辦法變更及解釋之權利）

Lamigo桃猿勇奪連5季奪季冠軍。（記者黃志源攝）

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