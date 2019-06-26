中職》悍將和兄弟握手言和 無緣上半季冠軍

悍將投手伍鐸。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導］三度攻佔滿壘只靠暴投拿到1分，兩度執行犧牲觸擊送壘都失敗，雖靠王鴻程軟手暴傳一壘，意外續命打延長賽，富邦悍將打滿12局仍以4：4與中信兄弟言和，讓Lamigo桃猿上半季封王魔術數字歸零。

悍將前6局都能攻上得點圈，雖有2次靠安打串聯攻下分數，但第2、3、5局三度攻佔滿壘，只在2局上靠萊福力暴投拿到1分，一再錯失追平甚至攻出大局的機會，直到8局上2出局，王鴻程接到滾地球後軟手暴傳一壘，意外扳成4：4平手。

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進入延長賽，10局上1出局攻佔一、二壘，11局上林威廷率先擊出二壘安打，悍將依舊無功而返，11局下雖然逃過1出局滿壘的落敗危機，12局上最後機會3上3下，因為結果非和即敗，即便最後4場補賽全勝，勝率也無法超越桃猿，確定無緣上半季冠軍。

悍將想把爭冠戰線拉回新莊的希望正式破滅，總教練陳連宏指出，球隊在上半季後半段打得不錯，希望把這個氣勢延續到下半季，「選手也是很拚，下半季還是要衝」，這場的收穫是伍鐸的狀況有回來一點，若能準備第4個洋投當然最好。

悍將陳凱倫打進第一分。（記者廖耀東攝）

陳品捷靠投手暴投回壘得第二分。（記者廖耀東攝）

林哲瑄敲一分打點安打。（記者廖耀東攝）

兄弟投手官大元主投2.2局無失分，拿下單場MVP。（記者廖耀東攝）

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