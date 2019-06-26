中職》本季首獲單場MVP 官大元卻想著高鐵跑掉

中信兄弟投手官大元後援2.2局僅挨1安無失分，本季首次獲選單場MVP。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟以4：4與富邦悍將打和，官大元後援2.2局僅挨1安無失分是關鍵，讓他本季首次獲選單場MVP，但他確定要在延長賽登板時，第一時間想的竟是「我的高鐵跑掉了！」

官大元於10局上鄭凱文受傷時緊急登板，先製造雙殺化解1出局兩人在壘的危機，11局上雖被首名打者林威廷擊出二壘安打，之後卻讓悍將6上6下，12局下還沒打，桃猿就拿到上半季冠軍。

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官大元指出，鄭凱文被胡金龍的強襲球打到時，他才剛開始拉長球，當下心裡只想到「我的高鐵跑掉了」，確定要上場便加快熱身，因為在牛棚覺得狀況不錯，上場後就照捕手指示投。

中信兄弟投手官大元後援2.2局僅挨1安無失分，本季首次獲選單場MVP。（記者廖耀東攝）

本季首次獲選單場MVP，官大元有點驚訝，他表示，其實一直在等隊友打再見安打，至於自己前次拿MVP，他的印象應該在5年前，當時總教練還是謝長亨。

至於鄭凱文，球先打到他的腳，再反彈打到脖子，當下喘不過氣，一度呼吸困難，退場休息後已無大礙。

中信兄弟投手鄭凱文傷退。（記者廖耀東攝）

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