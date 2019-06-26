MLB》連續2天！瘋狂女球迷衝進場跟貝林傑討抱抱（影音）

2019/06/26 08:26

貝林傑日前遭國中妹衝進場討抱抱。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇外野手貝林傑（Cody Bellinger）連2天遭遇瘋狂女球迷衝進場內討抱抱。前天在道奇主場，有14歲國中妹衝進場內熊抱他；而昨日道奇造訪響尾蛇主場大通球場，再度有女球迷亂入右外野想抱貝林傑，遭保全趕出場。

第1天的國中妹直接衝進場內熊抱，貝林傑當時說：「妳這樣會去坐牢。」她回應：「我知道，但很值得。」第2天的年輕女球迷則是拿著手機衝進場內要求擁抱，不過在他回覆這名女子前，她就被保全人員帶出場了。

貝林傑表示他對於此事第二度發生不感到驚訝：「昨天的事情透過社群網路流傳了，我只是試著打好我的球，不覺得我該要擔心誰會突然跑到場上。」

雖然貝林傑回答時臉上浮現笑意，不過當記者問：「希望球迷停止嗎？」貝林傑說：「對，很危險，雖然現在的本意還不壞，但可能會發生危險。」

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