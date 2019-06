MLB》連續2天！瘋狂女球迷衝進場跟貝林傑討抱抱（影音）

貝林傑日前遭國中妹衝進場討抱抱。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇外野手貝林傑(Cody Bellinger)連2天遭遇瘋狂女球迷衝進場內討抱抱。前天在道奇主場,有14歲國中妹衝進場內熊抱他;而昨日道奇造訪響尾蛇主場大通球場,再度有女球迷亂入右外野想抱貝林傑,遭保全趕出場。

第1天的國中妹直接衝進場內熊抱,貝林傑當時說:「妳這樣會去坐牢。」她回應:「我知道,但很值得。」第2天的年輕女球迷則是拿著手機衝進場內要求擁抱,不過在他回覆這名女子前,她就被保全人員帶出場了。

貝林傑表示他對於此事第二度發生不感到驚訝:「昨天的事情透過社群網路流傳了,我只是試著打好我的球,不覺得我該要擔心誰會突然跑到場上。」

雖然貝林傑回答時臉上浮現笑意,不過當記者問:「希望球迷停止嗎?」貝林傑說:「對,很危險,雖然現在的本意還不壞,但可能會發生危險。」

