女足世界盃》義大利2球勝中國 20年來首晉8

義大利女足睽違20年再度晉級世界盃8強。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕女足世界盃16強淘汰賽，由義大利對決中國，由於兩隊世界排名僅差1名（義大利第15，中國第16），實力在伯仲之間，但義大利今年於世界盃表現相當優異，這場16強義大利依舊有著超群發揮，終場義大利以2：0戰勝中國，拿下暌違20年來女足世界盃的8強門票。

比賽第10分鐘，義大利前鋒賈欣堤（Valentina Giacinti）接獲隊友於中線的穿越妙傳球，形成單刀機會的賈欣堤完成破門，但被邊裁吹定越位在先而進球不算。比賽第15分鐘，中國門將擋下皮球但未將球權掌握住，賈欣堤直接撿漏補射得手，義大利先馳得點，半場義大利以1：0領先中國。

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義大利前鋒賈欣堤本場貢獻1顆進球。（歐新社）

比賽第49分鐘，加里（Aurora Galli）於禁區外無人盯防的情況下直接起腳遠射，皮球直竄球門左下方死角使門將無力撲救，這支來自南歐的女子軍再度破門，終場義大利以2：0擊敗中國，晉級20年來首次的8強資格。

義大利成了本屆世界盃唯一一支晉級8強的南歐球隊，在中國、日本和澳洲於16強同遭淘汰的情況下，亞洲球隊已全軍覆沒，另外南美洲及非洲的球隊也全數遭到淘汰。

加里精彩遠射得手，幫助義大利取得保險分。（歐新社）

即便輸球，中國女足隊員還是向遠道而來的球迷致意。（美聯社）

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