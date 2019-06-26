女足世界盃》荷蘭12碼絕殺！ 日本惜敗止步16強

荷蘭擊敗強敵日本晉級女足世界盃8強。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕女足世界盃16強賽事，由「橘子軍團」荷蘭迎戰上屆亞軍日本，荷蘭靠著馬丁斯 （Lieke Martens）單場獨中二元，包括比賽終了前的絕殺12碼進球，終場荷蘭以2：1驚險擊敗強敵日本，喜收8強門票。

比賽第17分鐘，荷蘭靠著一次角球機會，馬丁斯搶佔到球落點，用腳後跟輕碰折射皮球路徑，球穿越日本後衛跨下進網，這個nice play讓橘子軍團先馳得點。

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比賽第43分鐘，日本的岩渕真奈（Mana Iwabuchi）於禁區邊線外送出精彩小短傳給前頭的隊友，長古川唯（Yui Hasegawa）沒浪費隊友妙傳，直接起腳勁射破網追平比分1：1。

長古川唯踢進追平球。（歐新社）

比賽第88分鐘，荷蘭球員於禁區內射門，球打中熊谷紗希（Saki Kumagai）手臂因此被主審判定為禁區手球，對日本處以12碼罰球極刑，荷蘭前鋒馬丁斯把握住此次機會完成「梅開二度」，最終荷蘭以2：1絕殺日本驚險晉級8強，日本則無緣連三年殺進決賽。

馬丁斯踢進12碼罰球，助荷蘭絕殺日本。（美聯社）

昨日美國2：1戰勝西班牙，瑞典1：0擊退強權加拿大，加上今日義大利和荷蘭的出線，世界盃16強賽事已全部結束。

8強對戰組合為：挪威對英格蘭、地主法國對美國、義大利對荷蘭，以及德國對挪威。

日本2011年獲得隊史首座女足世界盃冠軍，也是首支亞洲球隊於世界盃登頂，2015年再次踢進決賽，但輸給現今的女足王者美國而獲得亞軍，荷蘭則是隊史首度殺入8強賽。

日本輸球後向到場的球迷們致意。（法新社）

荷蘭球員賽後安慰最後時刻被吹判手球的熊谷紗希。（歐新社）

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