MLB》首度回娘家獲滿場歡呼 馬查多開轟寫里程碑（影音）

〔體育中心／綜合報導〕效力金鶯長達7年的馬查多（Manny Machado）去年季中被交易至道奇，今年季初以10年3億美金合約正式加盟教士，本季首度重返老東家主場，全場球迷以熱烈的掌聲和歡呼聲向他致敬，馬查多也以開轟回應，率領教士以8：3大勝。

馬查多。（美聯社）

馬查多賽前受訪時表示，雖然自己不會緊張，但還是覺得很奇怪，很多事情早已物是人非，今天重返金鶯主場的首打席，從他走入打擊區開始，全場球迷全體起立，並抱以熱烈的掌聲和歡呼聲，不過他卻吞下三振。

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金鶯1局下先馳得點，不過教士2局上馬上回敬4分，包括塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的2分砲，馬查多3局也接力開轟，敲出中外野陽春彈，本季第17轟出爐，這也是他在金鶯球場的第100轟。

金鶯靠著史密斯（Dwight Smith Jr）的二壘安打追回1分，不過教士全壘打火力兇猛，馬格特（Manuel Margot）和F米吉亞（Francisco Mejia）先後開轟，馬查多在4局上敲出帶有1分打點的左外野安打，單場4支2，另有2分打點，保送和三振各一，打擊率回升至2成81。

教士22歲小將艾倫（Logan Allen）主投6局被敲8支安打只失2分，另有5次三振和2次保送，球隊終場以8：3擊敗金鶯，他也收下本季第2勝。

馬查多敲出個人在金鶯球場的第100轟。（美聯社）

馬查多回老東家，球迷抱以熱烈的掌聲和歡呼聲。（法新社）

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