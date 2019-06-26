MLB》費城人單局炸5分逆轉 阿里耶塔幸運撿勝（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，費城人主場對決大都會系列賽第2戰，費城人先發投手阿里耶塔（Jake Arrieta）主投6局失5分，但靠著6局下半隊友火力大放送狂攻5分，包括法蘭柯（Maikel Franco）和米勒（Brad Miller）的「背靠背」全壘打助威，而幸運地收下勝投，終場費城人以7：5逆轉奪勝。

阿里耶塔主投6局失5分拿下勝投。（法新社）

1局上半，老將卡諾（Robinson Cano）於一二壘有人時擊出帶有1分打點的一壘安打，接著康佛托（Michael Conforto）的高飛犧牲打替大都會再賺進1分。1局下半，主隊首名上場打者金德利（Scott Kingery）大棒一揮擊出陽春砲將比分追至1：2落後。

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2局上半和3局上半，大都會的羅沙里歐（Amed Rosario）及史密斯（Dominic Smith）也各分別回敬一發陽春砲，大都會4：1領先。

4局下半，費城人的霍金斯（Rhys Hoskins）敲出他本季第18號全壘打，是左外野方向的陽春全壘打。6局上半，麥克內爾（Jeff McNeil）打出帶有1分打點的一壘安打助大都會取得5：2領先，麥克內爾今繳出5打數4安打，外帶1分1打點的亮眼表現。

麥克內爾今貢獻4支安打和1分1打點。（美聯社）

6局下半，布魯斯（Jay Bruce）於二三壘有人時擊出滾地球出局帶有1分打點，下一棒赫南德茲（Cesar Hernandez）敲出內野安打再賺進1分，接著法蘭柯大棒一揮掃出中右外野方向的兩分全壘打，隨後代打的米勒再補上一發陽春砲，費城人靠著單局灌進5分形成大局，包括背靠背開轟，最終費城人以7：5逆轉擊敗大都會。

法蘭柯擊出超前比分的兩分砲。（美聯社）

費城人先發投手阿里耶塔主投6局被敲9安失5分，包括被扛兩發紅不讓，因自家打線幫忙而喜收本季第7勝，內里斯（Hector Neris）後援1.1局無失分拿下本季第16次救援成功。

大都會先發投手羅凱特（Walker Lockett）主投5.1局被敲5安失4分無關勝敗，中繼0.1局被敲3安失3分包括2轟的凡特（Wilmer Font）苦吞本季第2敗。

羅凱特今主投5.1局失4分。（法新社）

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