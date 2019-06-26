網球》溫網獨有制度讓費德爾得利？「球王」喬帥有話說

喬科維奇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界排名第3的費德爾（Roger Federer）名列溫布頓網球錦標賽男單第2種子，讓排名第2的納達爾（Rafael Nadal）頗有微詞，認為大會無視世界排名制度，對此球王喬科維奇（Novak Djokovic）也提出了他的看法。

由於溫網訂定種子序自有一套系統，除了過去一年的積分之外，更重要的是，延伸到前年至今的草地賽事分數加權，費德爾靠著上週在哈雷草地賽奪冠，雖然世界排名仍維持第3，但種子排序卻壓過納達爾。

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喬科維奇接受《路透社》訪問時說，「Roger是史上最佳球員，他贏得史上最多的溫網冠軍，如果說有球員配得上此份尊榮，那肯定也只有他了。」他認為得尊重規則，只不過費德爾超越納達爾，著實讓人感到意外。

費德爾收獲哈雷網賽第10冠。（資料照，歐新社）

納達爾。（資料照，路透）

溫網本週進行會外賽，台灣一哥莊吉生及曾俊欣都在首輪提前打包；梁恩碩昨以7：6（4）、6：2擊敗英國女將瑞杜卡努（Emma Raducanu），奪得轉職業後的大滿貫賽首勝，今晚10點對決比利時第19種子Greet Minnen，朝會內賽邁進。

溫網籤表將在週五公布，會內賽於7月1日點燃戰火。

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