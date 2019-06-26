MLB》「瘋邦」狀態回神！ 6局狂飆11K奪勝（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，巨人主場迎戰洛機系列賽第2戰，巨人派出王牌投手「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）登板先發，瘋邦主投6局失2分，另飆出11次三振拿下勝投，巨人靠著瘋邦的神勇表現終場以4：2擊退洛磯。

「瘋邦」今主投6局失2分，另送出11次三振奪勝。（美聯社）

3局下半，巨人靠著貝爾特（Brandon Belt）的高飛犧牲打先馳得點。接著4局上半，洛磯的戴斯蒙（Ian Desmond）瞄準一顆變速球將球掃出左外野大牆，兩隊戰成1：1平手。

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戴斯蒙今貢獻1發陽春砲。（美聯社）

4局下半，巨人兩出局攻佔一二壘的情況下，索拉諾（Donovan Solano）先擊出一壘安打賺進1分，下一棒投手瘋邦也挹注一支一壘安打再增添1分，巨人3：1領先。

6局上半，達爾（David Dahl）擊出帶有1分打點的二壘安打替洛磯追回1分。7局下半，代打上陣的奧斯丁（Tyler Austin）大棒一揮，將球掃出中外野大牆，終場巨人以4：2戰勝洛磯。

代打上場的奧斯丁敲出陽春全壘打。（美聯社）

巨人先發投手邦賈納主投6局被敲3安失2分，另狂飆11K拿下本季第4勝，終結者史密斯（Will Smith）主投1局0失分拿下本季第21次救援成功。洛磯先發投手岡薩雷茲（Chi-Chi Gonzalez）主投5局被敲6安失3分苦吞本季第1敗。

岡薩雷茲主投5局失3分吞下敗投。（法新社）

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