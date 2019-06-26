MLB》一開賽就下馬威！ 赫南德茲首局首打席開轟助道奇奪勝

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，道奇作客響尾蛇主場系列賽第2戰，道奇開路先鋒赫南德茲（Enrique Hernandez）首局首打席就敲出陽春砲替比賽揭開序幕，另外透納（Justin Turner）也有紅不讓演出，終場道奇以3：2逆轉擊敗洛磯。

赫南德茲首局首打席開轟。（美聯社）

1局上半，首名上場的打者赫南德茲鎖定一顆快速球，出棒把球咬得紮實，直接目送小白球上看台，道奇先馳得點。1局下半，響尾蛇的佩洛塔（David Peralta）打出帶有1分打點的二壘安打扳平比數1：1。

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3局下半，在兩出局的情況下，佩洛塔於二壘上有人的狀況下擊出一壘安打將隊友送回本壘，響尾蛇超前比分2：1。

佩洛塔今4打數2安打，貢獻2打點。（美聯社）

6局上半，透納（Justin Turner）瞄準一顆偏低的曲球大棒一揮，一棒直接追平比數，接著維杜戈（Alex Verdugo）擊出二壘安打，再下一棒的泰勒（Chris Taylor）緊接者也打出二壘安打，把隊友送回來得到超前分，最終道奇以3：2逆轉擊敗響尾蛇。

（影片來源：大聯盟官網）

道奇先發投手史崔普林（Ross Stripling）僅投3局被敲4安失1分無關勝敗，中繼3局無失分，表現非常優異的烏里耶斯（Julio Urias）拿下本季第4勝，終結者簡森（Kenley Jansen）後援1局無失分拿下本季第23次救援成功。

響尾蛇先發投手雷伊（Robbie Ray）主投6.1局被敲4安失3分，雖飆出9K但依舊苦吞本季第5敗。

簡森今收下本季第23次救援成功。（法新社）

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