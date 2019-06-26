奧運》售票系統異常無法修復 2020東奧門票延期開賣

圖為興建中的2020東京奧運主場館「新國立競技場」。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕2020東京奧運台灣售票代理商「JTB台灣」原定今（26）日下午開放2時至7月26日下午2時開放「門票抽選登記」，及7月1日販售套裝商品，不過由於網站與內部系統異常無法及時修護，兩者將延期。

2020東京奧運台灣售票代理商「JTB台灣」原定今（26）日下午開放2時至7月26日下午2時開放「門票抽選登記」，及7月1日販售套裝商品，不過由於網站與內部系統異常無法及時修護，兩者將延期。（翻攝自「JTB台灣」官網）

據「JTB台灣」官網顯示，6月10日宣布原訂的1700張東奧票券抽選登記和套裝商品販售，皆因今日網站及內部系統異常，無法及時修護，因此雙雙延期。目前決定下次開放時間應是落在7至8月間，但詳細日期須等候公布。

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「JTB台灣」提醒，民眾若有任何疑問，請致電到「JTB台灣」，而維護期間所有進度情報，將公布於「JTB台灣」的臉書粉絲團上。

據悉，2020東奧門票需求大，台灣整體配票為3159張包含16個運動項目，各場次、席次的分配票數不定，其中最熱門的開幕式57張、閉幕式僅40張；重點項目羽球有496張、籃球228張、射箭210張、網球108張、舉重50張，體操僅16張。

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