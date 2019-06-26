NBA》擒獲最佳新人後 德航此舉讓東契奇氣炸了

2019/06/26 16:57

東契奇。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA獨行俠隊控衛東契奇（Luka Doncic）日前風光贏得本季最佳新人王，不料卻在從洛杉磯搭機返家的過程裡，因為德國漢莎航空的疏失，讓他獲獎的好消息瞬間煙消雲散。

東契奇在推特發文表示，他與家人先前預訂了德航商務艙的機票，沒想到一到現場航空公司卻直接將他們安排在經濟艙，且只願意退還給東契奇一家商務艙機票價位的20%，他在文裡寫道「從未被一家航空如此糟糕地對待過。」

這則推文在發出不到30分鐘後就吸引了超過2500位網友點讚，瞬間引起熱烈討論。不久後德航的官方帳號也立即在這則貼文作出回應，表示對於他的搭乘經驗感到遺憾，並請東契奇私訊他們訂位代碼，以供後續事宜的處理。雖然滅火動作來得快，但大傷的形象恐怕非一時半刻就能夠挽回。

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