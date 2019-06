NBA》擒獲最佳新人後 德航此舉讓東契奇氣炸了

東契奇。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA獨行俠隊控衛東契奇(Luka Doncic)日前風光贏得本季最佳新人王,不料卻在從洛杉磯搭機返家的過程裡,因為德國漢莎航空的疏失,讓他獲獎的好消息瞬間煙消雲散。

東契奇在推特發文表示,他與家人先前預訂了德航商務艙的機票,沒想到一到現場航空公司卻直接將他們安排在經濟艙,且只願意退還給東契奇一家商務艙機票價位的20%,他在文裡寫道「從未被一家航空如此糟糕地對待過。」

請繼續往下閱讀...

這則推文在發出不到30分鐘後就吸引了超過2500位網友點讚,瞬間引起熱烈討論。不久後德航的官方帳號也立即在這則貼文作出回應,表示對於他的搭乘經驗感到遺憾,並請東契奇私訊他們訂位代碼,以供後續事宜的處理。雖然滅火動作來得快,但大傷的形象恐怕非一時半刻就能夠挽回。

Never been treated so poorly before by an airline. Booked business travel for me and my family and @lufthansa will not honor our tickets. We’ve been reassigned to Economy class, no idea why and they gave us back only the 20% of our money from the business ticket. thank you!