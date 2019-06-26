NBA》湖人渴求籃網簽下厄文 原來背後的原因是「他」

厄文。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕沃神（Adrian Wojrarowski）的報導指出:「湖人目前非常希望籃網能簽下厄文（Kyrie Irving），這樣他們就能順利簽回之前交易走的榜眼羅素（D'Angelo Russell）。」

根據傳聞指出，厄文在今年自由市場一開啟時就會與籃網簽約，而羅素今夏則是成為受限自由球員，假設厄文與籃網順利簽約的話，籃網可能就會宣佈讓羅素成為完全自由球員，這樣湖人就離簽回羅素更近一步。

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籃網的最終目標是簽下厄文和杜蘭特（Kevin Durant）組成兩大巨頭的陣容，而湖人在換來A.戴維斯（Anthony Davis）後，需要利用所剩的薪資空間來填補剩下的陣容空缺。在少了波爾（Lonzo Ball）後，他們極需一位有實力的先發控衛。

羅素。（資料照，法新社）

羅素本季在籃網發揮的非常出色，不只繳出21.1分、3.9籃板和7助攻的成績，同時三分命中率也有36.9%，出色的表現讓他生涯首度入選明星賽。

羅素在上個休賽季曾與詹姆斯（LeBron James）一同訓練，同時請教他如何成為一個更好的球員，這也讓他成功在新賽季中打出風采，在湖人的薪資空間不足以簽下第三巨頭的情況下，簽回羅素會是一個很好的選擇。

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