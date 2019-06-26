MLB》最美的緣分！孝子外野手首回聖路易 紅雀球迷掌聲相迎（影音）

皮斯考提在被交易後首次回到聖路易。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕最近紅雀隊主場不時上演溫情時刻，上週效力天使隊的強打普侯斯（Albert Pujols）才以可能是最後一次在布希球場打擊的身分回歸聖路易；今日與運動家二連戰首戰，當初紅雀以普侯斯離隊獲得的補償選秀權選進的外野手皮斯考提（Stephen Piscotty）也在被交易至運動家後，首次作客聖路易。

當皮斯考提緩緩步入打擊區時，布希球場四萬多名觀眾紛紛起立給予熱烈的掌聲。2017年冬天，為照顧被診斷出罹患漸凍人症的母親Gretchen，他向球團請求將自己交易至離灣區的家較近的運動家隊，Gretchen雖最後不敵病魔辭世，皮斯考提的孝行仍為人所稱道，並在上季榮獲表彰球員克服逆境的康寧亞諾獎（Tony Conigliaro Award）。

請繼續往下閱讀...

皮斯卡提對這次系列戰期待許久，稱當初那場交易於他而言意義重大，並由衷感謝兩任東家的成全。「這真是非常特別的一刻，」他在受訪時說道，「回到這裡讓我不斷湧上複雜情緒，我的家人也在場邊觀戰，而我知道母親也與我同在，一切都難以用言語描述。」

雖然離隊已經邁入第二季，皮斯卡提透露，他仍與紅雀陣中許多選手、教練保持密切聯繫，且在聖路易的房子還保留著、尚未出售，目前暫時租給前隊友吉歐可（Jedd Gyorko）。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法