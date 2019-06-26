中職Live》朱育賢本季第20轟出爐！ 猿2：0獅

第六局
第五局
第四局
4下，一出局後楊家維敲安，但蘇智傑敲內野滾地球出局，跑者上到二壘。下一棒郭阜林遭到三振。
4上，首名打者朱育賢轟出中外野陽春砲，本季第20轟出爐！ 林立敲滾地球出局，黃敬瑋敲內野平飛球出局，張閔勛擊出外野飛球出局。
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第三局
3下，尼克斯單局飆2K，統一獅三上三下。
3上，林承飛保送上壘，陳晨威完成犧牲觸擊，跑者上到二壘。林智平擊出內野滾地球出局，柏納帝那保送上壘，但林泓育無法打回分數。
第二局
2下，一出局後郭阜林保送上壘，但陳重羽與姚雨翔連吞三振。
2上，林泓育觸身球上壘，朱育賢敲平飛二壘安打，下一棒林立敲滾地球出局，三壘跑者回本壘得分。黃敬瑋遭到三振，張閔勛無法延續攻勢。
第一局
1下，江亮緯擊出滾地球出局，林勝傑敲內野飛球出局，楊家維擊出游擊滾地球出局。
1上，陳晨威率先敲內野安打，但盜壘失敗。下一棒林智平擊出內野滾地球出局，柏納帝那也無法上壘。
兩隊先發名單
統一獅
1.江亮緯 CF
2.林勝傑 RF
3.楊家維 2B
4.蘇智傑 DH
5.郭阜林 3B
6.陳重羽 C
7.姚雨翔 1B
8.林祖傑 SS
9.朱元勤 LF
先發：潘威倫
Lamigo桃猿
1.陳晨威 LF
2.林智平 3B
3.柏納帝那 CF
4.林泓育 C
5.朱育賢 1B
6.林立 2B
7.黃敬瑋 RF
8.張閔勛 DH
9.林承飛 SS
先發：尼克斯