中職Live》朱育賢本季第20轟出爐！ 猿2：0獅

第六局

第五局

第四局

4下，一出局後楊家維敲安，但蘇智傑敲內野滾地球出局，跑者上到二壘。下一棒郭阜林遭到三振。

4上，首名打者朱育賢轟出中外野陽春砲，本季第20轟出爐！ 林立敲滾地球出局，黃敬瑋敲內野平飛球出局，張閔勛擊出外野飛球出局。

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第三局

3下，尼克斯單局飆2K，統一獅三上三下。

3上，林承飛保送上壘，陳晨威完成犧牲觸擊，跑者上到二壘。林智平擊出內野滾地球出局，柏納帝那保送上壘，但林泓育無法打回分數。

第二局

2下，一出局後郭阜林保送上壘，但陳重羽與姚雨翔連吞三振。

2上，林泓育觸身球上壘，朱育賢敲平飛二壘安打，下一棒林立敲滾地球出局，三壘跑者回本壘得分。黃敬瑋遭到三振，張閔勛無法延續攻勢。

第一局

1下，江亮緯擊出滾地球出局，林勝傑敲內野飛球出局，楊家維擊出游擊滾地球出局。



1上，陳晨威率先敲內野安打，但盜壘失敗。下一棒林智平擊出內野滾地球出局，柏納帝那也無法上壘。

兩隊先發名單

統一獅

1.江亮緯 CF

2.林勝傑 RF

3.楊家維 2B

4.蘇智傑 DH

5.郭阜林 3B

6.陳重羽 C

7.姚雨翔 1B

8.林祖傑 SS

9.朱元勤 LF

先發：潘威倫

Lamigo桃猿

1.陳晨威 LF

2.林智平 3B

3.柏納帝那 CF

4.林泓育 C

5.朱育賢 1B

6.林立 2B

7.黃敬瑋 RF

8.張閔勛 DH

9.林承飛 SS

先發：尼克斯



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