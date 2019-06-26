MLB》有天可能參選總統？棒球金童語帶保留

退休後的A-Rod持續活躍於各大版面。（資料照，彭博社）

〔體育中心／綜合報導〕前洋基強打A-Rod於2016年季中退休，淡出球場後反而更加活躍，近日他接受《運動畫刊》記者瑞特（Ben Reiter）專訪，除暢聊人生經歷外，更在被問到未來有沒有機會參選總統時，先是直接否認，隨後卻語帶保留，此番反應也讓美國媒體逮到機會大做文章。

記者瑞特為了一年一度的退役球星專題，特地乘上A-Rod的私人飛機，近距離觀察這位聲勢如日中天的昔日重砲，全文幾乎完整記錄A-Rod的生命故事，從當年水手隊的游擊大物、坐擁高薪的洋基三壘手、涉及使用禁藥成為過街老鼠、到「由黑翻紅」的轉播生涯，當然還有更多不為人知的一面。

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除了大眾熟知的故事以外，A-Rod在受訪時也透露自己的生活習慣，包括為維持身材，墨西哥捲餅是忌口的食物之一；每天固定上健身房的時間是凌晨一點，這時還會慢慢啜飲一天所需的九杯咖啡中的第一杯，而A-Rod最愛的樂團除了Bon Jovi、Journey，還有Coldplay，此外他更大爆自己的料，聲稱2014年因禁藥問題遭禁賽時，常會一邊看著洋基的比賽一邊掉淚。

A-Rod與J-Lo。（資料照，法新社）

當然也不乏他與未婚妻「J-Lo」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）之間的相處過程，包含兩人第一次約會的場景、送她的第一本書，以及J-Lo如何幫助他轉變公眾形象，「成為公眾人物的關鍵就是做自己。」這句話也讓認為自己職業生涯都戴著面具示人的A-Rod如釋重負，最後成功博得大眾的喜愛。

文章進入尾聲時，瑞特突然話鋒一轉問起A-Rod有一天進入白宮的可能性。「永遠不可能，」A-Rod回道，「這可能是我最不會想從事的工作了，我只會想成為家裡的主席（president），而這件事我就已經不是太擅長了。」

雖然看似毫無可能性，不過根據瑞特的說法，A-Rod後來不斷地在思考這個問題，還說道：「你會這樣問很有趣，這真的是一個好問題。」這樣的舉動，也留給瑞特與所有讀者無限的想像空間。

“How the f—- did I get here?”



It’s a question Alex Rodriguez asks himself often these days. How did he ascend from what seemed like permanent exile to - well, everywhere? I spent a lot of time with A-Rod （and J.Lo, too） this spring to find the answer https://t.co/KHDaEFdHq0 pic.twitter.com/o48wdB43AJ — Ben Reiter （@BenReiter） 2019年6月25日

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