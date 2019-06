MLB》有天可能參選總統？棒球金童語帶保留

退休後的A-Rod持續活躍於各大版面。(資料照,彭博社)

〔體育中心/綜合報導〕前洋基強打A-Rod於2016年季中退休,淡出球場後反而更加活躍,近日他接受《運動畫刊》記者瑞特(Ben Reiter)專訪,除暢聊人生經歷外,更在被問到未來有沒有機會參選總統時,先是直接否認,隨後卻語帶保留,此番反應也讓美國媒體逮到機會大做文章。

記者瑞特為了一年一度的退役球星專題,特地乘上A-Rod的私人飛機,近距離觀察這位聲勢如日中天的昔日重砲,全文幾乎完整記錄A-Rod的生命故事,從當年水手隊的游擊大物、坐擁高薪的洋基三壘手、涉及使用禁藥成為過街老鼠、到「由黑翻紅」的轉播生涯,當然還有更多不為人知的一面。

除了大眾熟知的故事以外,A-Rod在受訪時也透露自己的生活習慣,包括為維持身材,墨西哥捲餅是忌口的食物之一;每天固定上健身房的時間是凌晨一點,這時還會慢慢啜飲一天所需的九杯咖啡中的第一杯,而A-Rod最愛的樂團除了Bon Jovi、Journey,還有Coldplay,此外他更大爆自己的料,聲稱2014年因禁藥問題遭禁賽時,常會一邊看著洋基的比賽一邊掉淚。

A-Rod與J-Lo。(資料照,法新社)

當然也不乏他與未婚妻「J-Lo」珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)之間的相處過程,包含兩人第一次約會的場景、送她的第一本書,以及J-Lo如何幫助他轉變公眾形象,「成為公眾人物的關鍵就是做自己。」這句話也讓認為自己職業生涯都戴著面具示人的A-Rod如釋重負,最後成功博得大眾的喜愛。

文章進入尾聲時,瑞特突然話鋒一轉問起A-Rod有一天進入白宮的可能性。「永遠不可能,」A-Rod回道,「這可能是我最不會想從事的工作了,我只會想成為家裡的主席(president),而這件事我就已經不是太擅長了。」

雖然看似毫無可能性,不過根據瑞特的說法,A-Rod後來不斷地在思考這個問題,還說道:「你會這樣問很有趣,這真的是一個好問題。」這樣的舉動,也留給瑞特與所有讀者無限的想像空間。

