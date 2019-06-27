NBA》杜蘭特投奔自由市場 下一站在何處？

勇士明星前鋒杜蘭特投身自由市場。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕還未等到勇士高層正式會面，明星前鋒杜蘭特（Kevin Durnat）先行宣告放棄執行下季價值3150萬美元（約9.78億台幣）的球員選擇權，投身自由市場，未來動向引起各界高度關注。

杜蘭特在今年總冠軍戰第5場負傷上陣，導致阿基里斯腱撕裂，面臨整季報銷的噩夢，復出後是否能維持頂級身手沒人敢掛保證，但他對未來抱有十足信心，《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）昨深夜爆料，杜蘭特經紀人克萊曼（Rich Kleiman）已向勇士總管邁爾斯（Bob Myers）告知跳脫合約的消息。

請繼續往下閱讀...

按薪資規定，杜蘭特跳脫合約後，能與勇士重談5年2.21億美元（約68.5億台幣）頂薪合約，他隊僅能提供4年1.64億美元（約50.9億台幣）長約；不管最後落腳何處，若能爭取到最高價碼合約，平均年薪勢必都會比執行球員選擇權後的薪資優渥。

沃納洛斯基補充，目前杜蘭特與其經紀人克萊曼（Rich Kleiman）正在評估所有可能選項，包括重返勇士，籃網、尼克和快艇等隊也都在考量範圍，究竟他的下一站在哪？令人拭目以待。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法