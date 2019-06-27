MLB》洋基重砲史坦頓又受傷了！ 今年二度進傷兵名單

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕洋基重砲史坦頓（Giancarlo Stanton）昨天和藍鳥的比賽中，衝向三壘時遭到觸殺，卻不慎造成右膝受傷，提前退場。洋基隊今天宣布，史坦頓右膝後十字韌帶扭傷，進10天傷兵名單。

史坦頓今年球季因左二頭肌拉傷，休息約2個月之久，美國時間6月18日才歸隊。但他只打了6場比賽，昨天又受傷退場，確認為右膝扭傷，進10天傷兵名單。《美聯社》報導，洋基總教練布恩（Aaron Boone）認為，史坦頓可能會缺陣超過10天。

請繼續往下閱讀...

身為2017年的國家聯盟MVP，史坦頓本季僅出賽9場，有1轟、7分打點，打擊率0.290，他的出賽數可能會創大聯盟10年生涯來新低。

史坦頓在2014年季後和馬林魚簽下13年3.25億美元的大約，2017年季後被交易到洋基，目前這是他該合約的第5年。

洋基將從3A拉上外野手塔克曼（Mike Tauchman），頂替史坦頓的位置，會隨隊到倫敦打海外賽。洋基隊將在台灣時間6月30日和7月1日將上演「歐洲版基襪大戰」。

洋基重砲史坦頓昨天在衝向三壘時，不慎造成右膝受傷。（資料照，美聯社）



洋基重砲史坦頓昨天在衝向三壘時，不慎造成右膝受傷。（資料照，美聯社）



想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法