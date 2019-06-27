MLB》洋基連29場開轟再創新高 托瑞斯再見安氣走藍鳥

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在主場和藍鳥進行三連戰最後一場，一度陷入5分落後，洋基打線葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）、拉梅修（DJ LeMahieu）開轟，把連續開轟場次續寫到第29場，最後靠托瑞斯（Gleyber Torres）的再見安打，助洋基以8：7贏球，系列賽橫掃對手。

洋基先發左投派克斯頓（James Paxton）此戰不穩，前兩局就被對手攻下5分；而洋基打線2局下靠葛瑞戈爾斯陽春砲、賈吉（Aaron Judge）的2分打點安打，單局追3分。4局下拉梅修敲兩分彈助隊追平比數。

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第5局上藍鳥小古利爾（Lourdes Gurriel Jr）敲陽春跑，超前分數。但下半局洋基希克斯（Aaron Hicks）敲高飛犧牲打，再度追平；6局下，維特（Luke Voit）擊出帶有1分打點的安打，助洋基超前比數。

但第9局洋基派布里頓（Zack Britton）關門卻砸鍋，小比吉歐（Cavan Biggio）敲帶有1分打點安打，再度追平。9局下洋基展開攻勢，1出局後，葛瑞戈爾斯敲安、希克斯獲保送，攻占一、二壘，托瑞斯揮出右外野再見安打，終場以8：7氣走對手。

洋基全場敲16支安打，賈吉單場3安2打點，拉梅修單場2安包含一發兩分砲，葛瑞戈爾斯、托瑞斯各為3安1點，維特2安1打點；洋基先發派克斯頓投4.1局失6分無關勝敗，布里頓投1局失1分，本季第3次砸鍋，靠隊友再見安打，獲得本季第3勝。

藍鳥先發索頓（Trent Thornton）投3.1局失5分無關勝敗，金漢（Nick Kingham）投0.1局失1分吞本季第2敗；藍鳥全場有13支安打，小古利爾單場3安4打點，包含一發三分砲。小比吉歐3安1打點，簡森（Danny Jansen）則有一發兩分砲。

洋基靠托瑞斯（中）的再見安打，氣走藍鳥。（今日美國）

洋基托瑞斯（中）擊出再見安打。（歐新社）

洋基托瑞斯（中）擊出再見安打，隊友撥水慶祝。（歐新社）

洋基葛瑞戈爾斯敲陽春砲。（今日美國）

拉梅修敲兩分彈。（歐新社）

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