MLB》達爾單場5打點 滿貫砲轟炸巨人（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，洛磯作客巨人主場系列賽第3戰，洛磯靠著達爾（David Dahl）的滿貫砲、單場5打點的助拳下，終場洛磯以6：3擊敗巨人拿下系列賽對戰勝利。

達爾（圖右）今擊出滿貫砲，單場貢獻5分打點。（美聯社）

1局下半，巨人先是靠著「功夫熊貓」山度瓦（Pablo Sandoval）擊出帶有1分打點的一壘安打，隨後迪克森（Alex Dickerson）也補上一支二壘安打，替球隊再添1分，巨人取得2：0領先。

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3局上半，巨人先發薩瑪傑哈（Jeff Samardzija）遭遇亂流，送了2個保送和一支內野安打被洛磯攻佔滿壘，達爾鎖定一顆失投的快速球攻擊，球應聲飛越中左外野全壘打牆，一棒滿貫砲灌進4分 超前比分為洛磯4：2。

3局下半，山度瓦掃出中外野方向陽春彈替巨人追回1分，單場2安加2打點。4局上半，洛磯的沃特斯（Tony Wolters）回敬1個高飛犧牲打，7局上半再靠達爾帶有1分打點的一壘安打將比分拉開，最終洛磯以6：3擊敗國聯西區墊底巨人。

「功夫熊貓」今敲2安包括1發陽春砲，挹注2分打點。（今日美國）

洛磯先發投手馬奎茲（German Marquez）主投5局被敲7安失3分包括2自責分，拿下本季第8勝，終結者戴維斯（Wade Davis）後援1局無失分拿下本季第11次救援成功。巨人先發投手薩瑪傑哈主投5局被敲3安和送出2次保送失5分，苦吞本季第7敗。

馬奎茲主投5局失3分拿下勝投。（法新社）

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