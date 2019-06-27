NBA》火箭鐵了心要組「三巨頭」 3位主力全擺上交易桌

鐵了心想補球星巴特勒來組三巨頭，火箭不惜將多名主力擺上交易桌。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭傳出新球季有意補進球星J.巴特勒（Jimmy Butler），與哈登（James Harden）和保羅（Chris Paul）組成三巨頭。今《ESPN》權威記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）加碼爆料，為搶巴特勒，火箭已經將陣中多位主力擺上交易桌。

「沃神」沃納洛斯基今在推特上爆料，火箭已經開始向還有薪金空間的球隊，兜售陣中包括P.J.塔克（P.J. Tucker）、E.戈登（Eric Gordon）以及卡培拉（Clint Capela）等主力球員，希望能透過打包交易這3位球隊主力，換回首輪簽，在巴特勒交易中拿來當與七六人談判的籌碼。

請繼續往下閱讀...

P.J.塔克（左）。（資料照，法新社）

E.戈登。（資料照，美聯社）

卡培拉。（資料照，美聯社）

「沃神」沃納洛斯基在先前的報導指出，火箭想簽下本季有資格成為自由球員的巴特勒，但是薪資空間不足，所以尋求與七六人達成先簽後換的方式來完成交易。雖然七六人已放話表示，有信心留下巴特勒，不過鐵了心要組三巨頭的火箭，似乎仍打算要在自由市場開放後放手一搏。

而除了巴特勒之外，有美媒指出，暴龍射手D.格林（Danny Green）、拓荒者阿米努（Al-Farouq Aminu）、尼克D.喬丹（DeAndre Jordan）和勇士魯尼（Kevon Looney）都是火箭鎖定補強的對象。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法