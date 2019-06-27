MLB》「好美！」 紅襪萊特蝴蝶球又讓網友讚嘆 （影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪34歲蝴蝶球投手萊特（Steven Wright）今年季前因藥檢沒過，遭禁賽80場，他服完禁賽期後，日前歸隊。紅襪今天在主場迎戰白襪，萊特後援1局送出1次三振沒有失分，招牌的蝴蝶球再度讓美國網友直呼美。

萊特因禁賽80場，今年球季即使紅襪打進季後賽，他也無法上場。《NBC Sports》報導，萊特也對此向隊友道歉，並說這是他遇過最困難的事情之一，「我現在能做的就是盡全力，幫助球隊闖進季後賽。當季後賽開始的時候，我就只能當啦啦隊長了。」

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紅襪蝴蝶球投手萊特。（法新社）

紅襪今天和白襪之戰，萊特在第8局後援，他面對白襪打者傑伊（Jon Jay）投到滿球數時，丟一顆75.5英哩的蝴蝶球三振對手，用8顆球才解決傑伊。總計他投1局用18球有10顆好球，送出1次三振，沒有失分。

有外國網友讚賞，萊特三振傑伊的的這顆蝴蝶球很美，也有人說，「這球幾乎不會轉」；但也有網友嘲諷，紅襪捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）的手套移動尾勁很大，偷到好球。

而這場比賽，紅襪打線在8局下得3分，以7：6超前比數，但第9局自家牛棚再度放火，巴恩斯（Matt Barnes）被白襪強打阿布瑞尤（Jose Abreu）敲逆轉兩分砲，紅襪最後以7：8輸球。巴恩斯僅投0.1局被敲3安失2分，不但是本季第6次砸鍋，還吞下第3敗。

紅襪投手巴恩斯本季第6次砸鍋。（美聯社）

白襪強打阿布瑞尤轟出兩分砲。（法新社）

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