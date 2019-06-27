MLB》陳偉殷後援救火不成挨三分砲 馬林魚不敵國民（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚今天在主場迎戰國民，台灣左投陳偉殷於第6局登板後援，卻挨了一發三分砲，有2分計在隊友身上。總計他投1局失1分，防禦率升至7.11。而馬林魚最後以5：7輸球。

馬林魚前5局打完以1：0領先，先發投手加倫（Zac Gallen）第6局不穩，連被敲3安掉1分，國民並攻占一、二壘。這時馬林魚把加倫換下場，換陳偉殷後援對付左手強打索托（Juan Soto）。

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陳偉殷用3顆球就三振索托，但面對下棒左打亞當斯（Matt Adams）時，他丟一84.7英哩的滑球，被轟出右外野三分彈，讓馬林魚變成1：4落後。

陳偉殷對下棒羅布列斯（Victor Robles）丟觸身球，這時教練團上場喊暫停，讓陳偉殷及時穩定後，先三振多齊爾（Brian Dozier），再讓高姆斯（Yan Gomes）敲滾地球出局，抓到第3個出局數。

總計陳偉殷後援1局用16球，有11顆好球，送出2次三振，但被敲三分砲，有2分算在隊友身上，帳面上失掉1分，防禦率升至7.11。

馬林魚最後以5：7輸球，吞下2連敗。（首次上稿時間：0920；更新時間：1032）

陳偉殷。（今日美國）

馬林魚23歲先發投手加倫。（法新社）

國民亞當斯敲三分砲。（今日美國）

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