MLB》鮑爾上演三振秀 狂飆12次三振K倒皇家（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，印地安人主場迎戰皇家系列賽第3戰，印地安人靠著先發投手鮑爾（Trevor Bauer）主投6.2局被敲3安失1分，另送出本季新高的單場12次三振，最終印地安人以5：3擊退美聯中區墊底的皇家。

鮑爾今主投6.2局狂飆12K，三振數為本季單場新高。（今日美國）

1局下半，印地安人靠著奇普尼斯（Jason Kipnis）的高飛犧牲打先馳得點，3局下半莫卡多（Oscar Mercado）在二壘有人的情況下擊出一壘安打送回壘包上的隊友，印地安人取得2：0領先。

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4局下半，包爾斯（Jake Bauers）和奈昆（Tyler Naquin）各掃出1發陽春砲，幫印地安人再灌進2分。5局上半，皇家終於展開反擊，漢彌爾頓（Billy Hamilton）帶有1分打點的二壘安打終於突破鮑爾的封鎖，不過皇家尚以1：4落後。

包爾斯今擊出1發陽春砲。（法新社）

8局下半，盧普洛（Jordan Luplow）的一壘安打帶有一分打點，替印地安人添上本場第5分。皇家於9下先是由杜達（Lucas Duda）的陽春砲追回1分，戈登（Alex Gordon）打出1分打點的安打，最終皇家還是以3：5吞下敗仗。

印地安人先發投手鮑爾主投6.2局被敲3支安打，另飆出12次三振拿下本季第6勝。皇家先發投手裘尼斯（Jake Junis）主投6局被敲9支安打失4分苦吞本季7敗。

杜達9局上半的陽春砲還是無法完成逆轉勝。（今日美國）

裘尼斯主投6局失4分苦吞敗投。（美聯社）

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