MLB》阿布瑞尤逆轉超前轟 系列賽白襪扳回一城（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，白襪作客紅襪主場系列賽最終戰，系列賽前兩場皆是紅襪取得勝利，這場白襪勢必得拿下避免遭到橫掃的命運，所幸白襪靠著阿布瑞尤（Jose Abreu）單場3安外加4分打點，包括9上的逆轉兩分砲，終場白襪以8：7逆轉擊敗紅襪，並終止近期的4連敗。

阿布瑞尤今繳出5支3，包括1轟貢獻4打點。（美聯社）

1局上半，白襪靠著阿布瑞尤、麥肯（James McCann）和傑伊（Jon Jay）接連帶有打點的安打攻下3分。1局下半，紅襪展開反擊，強打馬丁尼茲（J.D. Martinez）大棒一揮掃出中間方向的兩分彈，紅襪追至2：3落後。

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3局上半，麥肯先是擊出越過綠色怪物的陽春全壘打，加上柯戴爾（Ryan Cordell）於二壘讓有人時擊出安打送回隊友，單局再進帳2分。3局下半，紅襪靠著暴投將比分追到3：5落後。

麥肯今敲2安包括一發陽春全壘打，貢獻2分打點。（今日美國）

7局上半，「古巴重砲手」阿布瑞尤再次敲出帶有打點的一壘安打。7局下半，紅襪的馬丁尼茲送出中右外野方向的長打，將壘包上的德弗斯（Rafael Devers）送回本壘，馬丁尼茲單場2安打包括一發2分砲賺進3分打點，德弗斯單場3安猛打賞，另還跑回3分，紅襪4：6暫時落後白襪。

8局下半，戰況風雲變色，去年美聯MVP貝茲（Mookie Betts）於二三壘有人擊出滾地球出局但追回1分，柏格茲（Xander Bogaerts）送出關鍵帶有2分打點的一壘安打將比數超前，紅襪首度於這場比賽取得領先7：6。

柏格茲今送出2支安打，包括2分打點。（法新社）

9局上半，白襪最後反攻機會，又是阿布瑞尤！逮到一顆失投偏高的快速球，揮棒直接不客氣地把小白球送上綠色怪物，兩分砲史白襪再度超前比數，最終白襪以8：7擊敗世界大賽衛冕軍紅襪。

白襪先發投手羅培茲（Reynaldo Lopez）主投6局被敲9安失3分無關勝敗，後援1.2局被敲1安失1分的卡洛梅（Alex Colome）幸運撿到本季第3場勝投。

紅襪先發投手塞爾（Chris Sale）主投6局被敲6安失5分，另送出多達10張老K無關勝負，後援投手巴恩斯（Matt Barnes）投0.1局被敲3安失2分，包括1發逆轉比分的兩分砲而吞下本季第3敗。

塞爾主投6局失5分無關勝敗。（法新社）

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