MLB》大谷翔平猛打賞又盜壘 超狂巧打讓網友看傻（影音）

Shohei Ohtani got a hit on this. pic.twitter.com/YWsQ5T1lbz — Fabian Ardaya （@FabianArdaya） 2019年6月27日

〔體育中心／綜合報導〕天使今天在主場迎戰紅人，「投打二刀流」大谷翔平不但上演本季第4度猛打賞，還跑出1次盜壘。天使隊靠鮑爾（Justin Bour）單場雙響砲，打進4分打點，最後以5：1擊敗對手，收下3連勝。

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大谷翔平此戰首打席敲安，第4局他敲出右外野二壘安打，這支長打的擊球初速高達115.1英哩（約185.2公里），這是他在大聯盟擊球初速最快的二壘安；大谷翔平第三打席選到保送，並跑出本季第4次盜壘。

兩隊前7局打完以1：1戰成平手，第8局下紅人換伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）後援，天使則是展開攻勢，楚奧特（Mike Trout）選到保送，大谷翔平在2好1壞的情況下，面對一顆內角近身94.5英哩的速球，他縮著手臂敲出左外野安打，連打擊頭盔都掉了，這一安也讓美國網友看傻，稱讚大谷的打擊技巧。

天使2出局後攻占二、三壘，佛列契（David Fletcher）敲帶有1分打點安打，超前比數。下棒鮑爾轟三分砲，天使單局灌4分，最後以5：1贏球。

大谷翔平今3打數3安打，跑回1分，選到1保送、另有1次盜壘成功，打擊率升至0.291。

此外，《ESPN》報導，大谷翔平去年動韌帶置換手術後，今天到牛棚練投，丟了40顆球，這是他手術後首度練投。不過，天使總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）表明，大谷不會在今年球季登板投球。

大谷翔平縮著手擊出安打，連打擊頭盔都掉了。 （今日美國）



大谷翔平今上演猛打賞。（今日美國）

大谷翔平盜壘。（今日美國）

大谷翔平盜壘。（今日美國）

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