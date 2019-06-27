MLB》老捕手馬丁完美投球 網友驚：速球比塞揚投手快（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天和響尾蛇之戰，道奇打完前7局落後6分，第8局派36歲老捕手馬丁（Russell Martin）客串投球，他投1局只花8球，不但無失分，還送出1次三振，讓網友驚喜。但道奇仍以2：8輸球。

馬丁今天先發蹲捕，在第8局下改當投手上場後援，他先讓喬瑟夫（Caleb Joseph）擊出界外飛球遭接殺，馬丁用一顆89.6英哩的四縫線速球三振C.沃克（Christian Walker），接著再讓戴森（Jarrod Dyson）敲內野飛球出局，三上三下完成投球工作。

請繼續往下閱讀...

總計馬丁今後援1局只花8球，有5顆好球，送出1次三振，防禦率仍是「0」。在大聯盟打滾14年的馬丁，這是他生涯第2次客串投球，前一次就是在今年美國時間3月30日，當時也只用10球就投出三上三下，對手也剛好是響尾蛇。

《ESPN》報導，馬丁此戰飆出90英哩速球，他賽後被問到是否知道此事時說，「我知道嗎？恩...我想若真的需要，應該能再催1、2英哩，我想自己傳到二壘都有87、88英哩了，所以我認為能投到90英哩。」

有外國網友打趣說，馬丁是道奇隊最好的後援投手。還有網友說，他的速球比塞揚投手凱可（Dallas Keuchel）還快；也有人說，馬丁的速球也比隊友克蕭（Clayton Kershaw）快。

道奇36歲老捕手馬丁客串投球。（法新社）

道奇36歲老捕手馬丁客串投球。（今日美國）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法