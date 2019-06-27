NBA》暴龍今傳好消息！ 冠軍中鋒8億宣布續留多倫多

M.加索今宣布將執行下個球季價值2560萬美元的球員選擇權。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕風光奪下隊史首冠後，暴龍今夏最大的課題就是該留下這支奪冠陣容，雖然「新龍王」雷納德（Kawhi Leonard）至今動向未明，不過陣中主力中鋒M.加索（Marc Gasol）今宣布將執行下個球季價值2560萬美元的球員選擇權。

暴龍本季在交易大限前，用三換一交易來M.加索，加上補進台裔後衛林書豪，歷經辛苦的磨合期後，球隊戰力在季後賽也大躍進，一路過關斬將，最後在冠軍賽扳倒勇士隊，34歲的M.加索，攻守表現俱佳，助北境大軍奪得隊史首冠，他和P.加索（Pau Gasol）也成為NBA史上第一對都能奪冠的兄弟檔。

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《ESPN》權威記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）稍早在推特指出，M.加索今天已經宣布，將執行下個賽季2019-20價值2560萬美元（大約8億台幣）的球員選擇權。

M.加索確定續留，將為暴龍的衛冕之路增天重要砝碼。（資料照，歐新社）

M.加索選擇執行球員選項並不意外，雖然先前有美媒指出，M.加索若選擇跳出合約，投入自由市場，鵜鶘有很大的意願搶人，不過以目前市場上的行情，M.加索若真的跳出合約，恐怕就要不到同樣的合約了。除了薪水，另外一個讓M.加索續留的原因，無非就是這個球季在暴龍取得的成功。

M.加索本季出戰79場，場均能繳出13.6分、7.9籃板和4.4助攻，三分球命中率也有36.3%。暴龍過去4年在例行賽表現都很穩定，M.加索加入後，讓北境大軍隊在經驗和打法上都能更加豐富。

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