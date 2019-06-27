MLB》曼登6局好投壓制 運動家橫掃紅雀（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，運動家作客紅雀主場系列賽第2戰，運動家先發投手曼登（Daniel Mengden）主投6局0失分力壓紅雀王牌韋恩萊特（Adam Wainwright）的6.2局失2分，終場運動家以2：0完封紅雀完成2連戰橫掃，紅雀則苦吞近期的3連敗。

曼登主投6局0失分，幫助運動家橫掃紅雀。（美聯社）

4局上半，運動家捕手泰勒（Beau Taylor）瞄準一顆偏高的伸卡球大棒一揮，將裘擊成右外野方向的陽春彈，幫助運動家首開紀錄1：0。7局上半，查普曼（Matt Chapman）則是鎖定一顆失投靠好球帶中間的曲球攻擊，球咬得紮實飛出左外野方向形成陽春全壘打，最終運動家靠著兩發陽春彈和投手群的連番壓制，以2：0拿下本場比賽勝利。

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紅雀全場僅敲出5支零星的安打，最終得分掛蛋，使韋恩萊特即便繳出的6.2局好投依然無用，必須吞下本季第7場敗投。

運動家先發投手曼登主投6局被敲4支安打1個保送無失分，另送出5次三振拿下本季第2勝，後援1局0失分的罕德瑞克斯（Liam Hendriks）拿下本季第2次救援成功。

泰勒敲出本季第2轟。（美聯社）

韋恩萊特主投6.2局被敲兩支陽春砲，共失2分吞敗。（美聯社）

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