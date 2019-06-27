NBA》自己成球隊交易籌碼 火箭核心感嘆：有點受傷...

P.J.塔克（右）、E.戈登（左）恐怕將成為火箭追求巴特勒的籌碼。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕火箭傳出想補進球星J.巴特勒（Jimmy Butler）組成三巨頭，可能不惜兜售包括P.J.塔克（P.J. Tucker）在內的三名主力，得知自己捲入交易傳聞，P.J.塔克在受訪時雖然表示知道這就是「一筆生意」，不過仍坦言自己其實有點受傷。

《ESPN》權威記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）先前爆料，火箭已經開始向還有薪資空間的球隊，兜售陣中包括P.J.塔克、E.戈登（Eric Gordon）以及卡培拉（Clint Capela）等主力球員，希望能透過打包交易這3位球隊主力，換回首輪籤，在巴特勒交易中拿來當與七六人談判的籌碼。

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被捲入了交易傳聞的塔克，今在受訪時說：「這不是我能掌控的事，但在火箭的這兩個球季，不管是例行賽還是季後賽，我每晚都努力打出我最佳表現。」他也表示自己雖然能理解這就是一筆生意，但仍會感覺到有點失望，「畢竟當初我在自由球員市場時沒有選擇其他球隊，而是直接選擇加盟火箭，不過歸根到底，這就是一筆生意，就像其他人一樣，我就是靜觀其變。」

相較於塔克的低落，E.戈登倒是很看得開，他在受訪時表示自己並不會因為看到報導感到失望或困擾。

「這就是生意，我能做的就是好好在場上打球，不論是在休斯頓或是其他地方，」E.戈登說道，「但事實上我覺得，如果我們能保留球隊現有陣容，真的很有機會能奪冠，不管球隊最後要不要留下我，我就是好好做好球員份內的工作。」

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