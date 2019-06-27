足球》目標只有冠軍金盃！ 美國退巴拿馬全勝晉級淘汰賽

阿爾蒂多雷的進球，幫助美國以1：0戰勝巴拿馬。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年美洲金盃（CONCACAF Gold Cup）小組賽D組最終輪賽事，中北美強權美國對決巴拿馬，美國靠著阿爾蒂多雷（Jozy Altidore）的進球，終場以1：0擊敗巴拿馬拿下勝利，美國小組賽全勝拿9分積分，以分組第1晉級8強淘汰賽，輸球的巴拿馬則是6分積分，以分組第2晉級。

比賽第66分鐘，美國利用一次角球的機會，頭錘攻門雖被防守球員頭頂解圍，但球清不遠依舊在門前，阿爾蒂多雷逮到機會倒掛金鉤直接將球射入！五星級的攻門幫助美國最終以1：0拿下本場比賽勝利。

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本屆美洲金盃小組賽程已全數結束，A組由墨西哥、加拿大分居一二晉級8強淘汰賽，B組為海地第1，哥斯大黎加第2，C組龍頭為牙買加，第2是庫拉索，D組則為美國及巴拿馬。

美洲金盃賽史上奪最多次冠軍的球隊為墨西哥的7次，美國6次封王居次，這北美大國也是上一屆2017年美洲金盃衛冕軍，今年勢必要尋求衛冕，墨西哥則是要找回中北美最強足球隊的榮耀。

2019美洲金盃8強對戰組合及賽程：

對戰組合 日期 時間 海地vs加拿大 6月30日 早上7點 墨西哥vs哥斯大黎加 6月30日 早上9點30 牙買加vs巴拿馬 7月1日 早上5點30 美國vs庫拉索 7月1日 早上8點

墨西哥和美國同是美洲金盃的奪冠大熱門。（資料照，法新社）

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