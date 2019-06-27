MiLB》林家正今開箱短1A首秀就敲安 林鋅杰3.2好投奪首勝

林家正今在短1A首秀，4打數敲出1安。（資料照，圖片取自林家正粉專）

〔體育中心／綜合報導〕22歲的台灣好手林家正日前正式和亞歷桑納響尾蛇隊簽約，成為史上第1位經由選秀會加盟大聯盟球隊的台灣球員，而他迎來自己在響尾蛇的首秀，在短期1A先發扛DH擔任第7棒，今天4打數敲1安，首安今天就出爐，惜球隊最後以3：5不敵巨人短1A。

選秀加盟後，林家正今天正式開箱，今在對上巨人短1A的比賽中，擔任指定打擊、排在第7棒，首打席雖然積極出棒不過在兩度揮空後只敲出滾地球出局，第二打席同樣也是滾地球出局，不過6局上第三打席把握機會，從巨人第二任投手Ben Madison手中敲出自己的首安，可惜最後一個打席沒能把握，同樣是敲出滾地球出局，總計今4打數敲出1安，沒有三振也沒保送，打擊率2成50。

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而本季從費城人新人聯盟球隊出發簽下的小將林鋅杰，今天在五局下接替先發投手上場登板，中繼3.2局無失分，不但沒有被擊出任何安打、僅送出1次保送，還飆出6次三振，表現亮眼，最終球隊以5：0完封對手，也收下自己小聯盟生涯的第一場勝投。

費城人林鋅杰今天3.2局無失分好投，收下自己小聯盟首勝。（資料照，帕菲克經紀公司提供）。

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