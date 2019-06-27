LLB世界少棒錦標賽》邱宇珩開轟扣倒菲律賓 台灣明爭亞太代表權

台灣小將們以15：0扣倒菲律賓，明天決賽將與韓國爭亞太區代表權。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕LLB世界少棒賽亞太區資格賽複賽，今天台灣對上菲律賓，邱宇珩二度開轟，在凶猛攻勢及5位投手封鎖下，台灣小將們以15：0扣倒菲律賓，明天決賽將與韓國爭亞太區代表權。

LLB世界少棒錦標賽這次由桃園市仁善國小取得代表權，台灣在韓國打亞太區資格賽，爭取前進美國參加世界賽資格，昨天已用預賽4戰全勝、B組第一名之姿進入複賽，今天複賽首戰對上菲律賓。

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台灣隊局局攻勢猛烈，首局廖宥霖敲出1打點二壘安打後，邱宇珩又轟出3分砲，第1局共得5分。第2局再得2分，第3局包含廖宥霖的2打點三壘安打在內，攻下4分，第4局得4分，終場以15：0提前在4局扣倒菲律賓。

邱宇珩首局就轟出3分砲，替球隊奠定勝基。（棒協提供）

台灣隊此戰共派出5名投手，包括先發投手王昱鈞、王興楷、李育朋、廖宥霖，以及今天有全壘打演出的邱宇珩，聯手封鎖菲律賓打線，僅讓對方敲出4支安打。台灣隊含預賽在內已連5場比賽都沒有失分。

台灣隊贏下這場比賽後，順利挺進決賽。由於另一場比賽韓國以9：0勝香港，決賽將於明天舉行，由台灣隊與韓國隊爭取冠軍獎盃，前3年台灣隊都在決賽不敵韓國鎩羽而歸，這次要力拚重返美國威廉波特。

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