日職》日數據網站評各隊洋助人 盼王柏融長打再提升

北海道日本火腿鬥士王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本數據公司「Data Stadium」今天發布日職12支球隊的洋助人評比期中報告，日本火腿「大王」王柏融的勝利貢獻值（WAR）為0.8，該文認為若能發揮在中職時期的長打能力，能讓WAR數值再往上增加。

「Data Stadium」指出，洋聯6支球團的洋將中，樂天洋砲布萊許（Jabari Blash）本季繳出19轟、57分打點，打擊率0.292，其WAR高達2.9，為所有洋將中最高。台灣投手宋家豪的WAR則為0.4。

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羅德洋砲萊爾德（Brandon Laird）轟出21發全壘打，其WAR高達1.8。而另名洋砲瓦加斯（Kennys Vargas）則是打擊率僅0.179，仍未適應日職；羅德洋投波辛格（Mike Bolsinger）本季出賽11場，戰績1勝3敗防禦率4.87，其WAR為「0」。台灣左投陳冠宇對球隊後援貢獻多，WAR則有0.7。

日本火腿洋投羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）本季先發、中繼、後援三頭跑，WAR為0.7。洋投漢考克（Justin Hancock）、巴貝托（Johnny Barbato）都沒有好表現；火腿陣中唯一的洋砲王柏融，打擊率維持在3成左右，若能發揮台灣時代的長打力，能把WAR0.8的數值再往上提升。

歐力士洛梅洛（Stefen Romero）因傷缺陣約1個半月，目前WAR為0.5；馬雷羅（Chris Marrero）、梅內塞斯（Joey Meneses）都待在二軍居多；西武方面，唯一的洋砲梅希亞（Ernesto Mejia）的WAR僅-0.2。

讀賣巨人洋砲群本季表現不佳，維亞努威瓦（Christian Villanueva）的WAR只有0.2，打擊率偏低；另一名洋砲葛雷諾（Alex Guerrero）的WAR為-0.1。

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