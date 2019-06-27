MLB》布魯斯再見安棒打前東家 費城人逆轉大都會（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，費城人主場迎戰大都會系列賽第3戰，大都會雖一度取得4分領先，但正規9局結束被費城人追平成4：4，延長賽布魯斯（Jay Bruce）用二壘安打結束比賽，最終費城人以5：4逆轉勝大都會拿下對戰3連勝，大都會則是吞下近期的4連敗。

費城人靠著布魯斯的在驗安打拿下勝利。（今日美國）

4局上半，史密斯（Dominic Smith）率先用一發左外野方向的陽春全壘打替大都會先馳得點。5局上半麥克內爾（Jeff McNeil）緊接著也補上一發陽春砲，再添1分進帳。

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史密斯今貢獻一發陽春砲。（美聯社）

6局上半，尼多（Tomas Nido）擊出帶有1分打點的一壘安打，麥克內爾再補上一支二壘安打將三壘上隊友送回來，大都會此刻取得4：0領先。6局下半，費城人終於靠著謝古拉（Jean Segura）的陽春彈讓分數開張，依舊以1：4落後給大都會。

7局下半，費城人再度開啟攻勢，赫南德茲（Cesar Hernandez）利用場地規則二壘安打將二壘上的隊友送回本壘，接著費城人又是保送和不死三振形成滿壘，謝古拉把握住機會掃出關見一壘安打送回兩名隊友，讓球隊追平比數，兩隊4：4進入延長賽。

謝古拉今敲出2支安打包括1發陽春彈，貢獻3分打點。（今日美國）

10局下半，霍金斯（Rhys Hoskins）一上場先要到保送，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）擊出中間方向一壘安打形成一二壘有人的局面，輪到昔為大都會一員的布魯斯上場打擊，布魯斯沒念在過往情誼就有所羈絆，鎖定一顆內角速球一揮，打出再見二壘安打結束比賽，最終費城人在主場以5：4擊敗大都會。

布魯斯於延長賽打出再見二壘安打。（法新社）

費城人先發投手皮維塔（Nick Pivetta）主投5.2局被敲9安包括2轟，共失4分無關勝負，賈西亞（Edgar Garcia）後援1局0失分拿下本季第2勝。謝古拉今5打數敲出2安打貢獻3分打點，包括追平比數的2分打點安打。

大都會先發投手瓦加斯（Jason Vargas）主投6.1局被敲3安包括1轟，失2分無關勝敗，後援登板的諾古塞克（Stephen Nogosek）未抓到出局數就被敲2安包括再見安打，失1分苦吞本季首敗。

瓦加斯今投6.1局失2分，可惜牛棚放火將勝投資格搞砸。（今日美國）

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