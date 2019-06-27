網球》俄女賽前傷退 詹家姊妹晉伊斯特本草地4強

詹詠然（右起）與詹皓晴順利挺進4強。（資料照，詹皓晴提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕溫布頓草地大滿貫暖身的英國伊斯特本網賽，詹家姊妹甜蜜復仇之後，又因俄國對手芝芙娜瑞娃（Vera Zvonareva）手腕受傷賽前退出，不戰而勝直接晉級女雙4強，今將持續練兵等著對手出線。

詹詠然／詹皓晴初登場直落2力退第4種子老冤家德國葛羅菲德（Anna-Lena Gronefeld）／荷蘭舒爾絲（Demi Schuurs），討回上週伯明罕首戰失利的顏面後，第2輪的對手美國阿塔沃（Raquel Atawo ）／俄國芝芙娜瑞娃（Vera Zvonareva）也出狀況，由於芝芙娜瑞娃左手腕受傷不適，「美俄聯軍」昨評估後決定退賽，讓大小詹兵不血刃收下準決賽門票。

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至於雙詹4強對手仍未出爐，得先由白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）／烏克蘭恩絲杜絲卡（Dayana Yastremska）首戰第2種子中國張帥／澳洲史托瑟（Samantha Stosur）的勝方，再與已經晉次輪的羅馬尼亞布莎妮絲古（Mihaela Buzarnescu）／德國安娜萊娜（Friedsam Anna-Lena）交手，最終才能拍板定案。

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