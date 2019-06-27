棒球》亞太棒球村少棒球場進度92％ 南市府拚下週取得使照

亞太棒球村少棒副球場僅剩消防安檢就可以進行試用。。（南市工務局提供）



〔記者蔡文居／台南報導〕U12世界盃棒球錦標賽將於7月26日起，在台南亞太國際棒球訓練中心（亞太棒球村）舉行，目前少棒主球場工程進度達92%。南市工務局今天表示，施工人員正全力趕工，拚下週取得使用執照，讓U12世界盃棒球錦標賽順利進行，不會讓台南漏氣。

工務局表示，在工作人員的全力趕工下，目前少棒主球場（8000席）工程進度已達92％、少棒副球場（1000席）僅剩消防安檢就可以進行試用。為了讓比賽得以順利進行，相關消防安檢已在進行，包括投手丘球場的相關設施，也已請棒協實地看過，確認沒有問題，全力拚下週取得使用執照，屆時也會再邀請球員實際到場測試，如有修正的地方，都可馬上處理，讓國際比賽場地部分，得以盡善盡美。

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市議員郭鴻儀表示，他日前偕同議員Ingay Tali（穎艾達利）前往亞太棒球村會勘，按照施工單位的進度簡報，如趕工計畫順利進行，可在7月14日完工，距離比賽開幕日期僅有12天，由於時間相當緊迫，希望完善軟硬體設施，不能讓台南在世界級的比賽中沒面子。

郭鴻儀表示，目前主場館周邊沒有任何廣告物設置，也未見任何活動標示，希望主辦單位能盡速加強場館周遭宣傳。

教育局則表示， 賽事宣傳有其節奏性，相關規劃均以達到宣傳效益的目標循序執行中。目前放置於各觀光景點的6座寶可夢木座將於7月15日起陸續回到亞太棒球訓練中心，此外尚有2座隱藏版木座將一起於少棒主場館亮相，並規劃於賽場週邊設置至少100面關東旗，打造寶可夢樂園的意象，本屆也將推出寶可夢限量紀念品，鼓勵更多球迷朋友進場觀賞球賽。

另外，市府規劃的第二波宣傳活動於6月中啟動，包含新增高鐵左營站廣告文宣、台北車站大廳巨幅廣告及增設戶外大型宣傳看板等，同時透過12所親善學校校園宣傳活動進行，增加賽事參與廣度。期待市民一起來宣傳為台灣隊加油！

亞太棒球村已近完工，左邊為副球場，右邊為主球場。（南市工務局提供）

市議員郭鴻儀（左）赴亞太棒球村會勘，希望完善軟硬體設施，不能讓台南沒面子。 （郭鴻儀提供）

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