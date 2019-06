MLB》大谷相隔297天進牛棚練投 教頭：阿翔感覺很好（影音）

大谷翔平今天睽違297日進牛棚練投。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕天使隊「二刀流」大谷翔平今日在打擊方面3打數3安打,幫助球隊拿下3連勝,此外「投手」大谷的復健也往前邁進一大步,他在賽前進行傷後的首度牛棚練投,天使總教練說:「阿翔感覺很好」。

Shohei Ohtani throwing off the mound for the first time since Tommy John surgery pic.twitter.com/LezraQ7Q5Y