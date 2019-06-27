MLB》大谷相隔297天進牛棚練投 教頭：阿翔感覺很好（影音）

大谷翔平今天睽違297日進牛棚練投。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊「二刀流」大谷翔平今日在打擊方面3打數3安打，幫助球隊拿下3連勝，此外「投手」大谷的復健也往前邁進一大步，他在賽前進行傷後的首度牛棚練投，天使總教練說：「阿翔感覺很好」。

Shohei Ohtani throwing off the mound for the first time since Tommy John surgery pic.twitter.com/LezraQ7Q5Y — Rhett Bollinger （@RhettBollinger） 26 June 2019

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這是自去年9月3日對太空人之戰受傷、進行右肘韌帶置換手術後，大谷睽違297天再度進牛棚練投，根據日媒報導，大谷約使用五成力，總共投約44球，其中捕手站著接22球、蹲捕接球10球，大谷表示：「很久沒有這種感覺了，很懷念。」

天使總教練阿斯碼斯（Brad Ausmus）表示，還不確定大谷下次牛棚練投的額度，不過球數應會慢慢增加，「我跟阿翔（Sho）談過了，他說『感覺很好』、『Great』，投手教練懷特（Doug White）也說，大谷看來非常適應。」

有趣的是，大谷在接受美媒採訪時，明星隊友楚奧特（Mike Trout）路過，朝大谷說：「怎麼樣啊？明天就你來當先發投手吧！」讓全場大笑。

大谷與投手教練懷特討論。（美聯社）

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