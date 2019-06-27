MLB》最痛心的界外球 2歲小女孩顱骨骨折傷勢嚴重

2歲小女孩在5月底遭界外球直擊，確診為顱骨骨折。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕上個月底小熊作客太空人之戰，小熊打者阿爾莫拉（Albert Almora Jr.）擊出的界外球打中三壘看台一名2歲小女孩的頭部，美媒今透露她的傷勢嚴重，確定為頭顱骨折，並引發硬腦膜下出血、腦挫傷及腦水腫以及腦波異常等症狀，目前正在接受藥物治療，以防止進一步的癲癇發作。

Check this out! It was a SCARY & JARRING moment @MinuteMaidParks last night during #Cubs-#Astros game, when a 4 YO girl was hit by a foul ball! It happened when Cub's player, Albert Almora Jr. hit a foul line drive into the stands. Fortunately, she's OK. #khou11 #htownrush pic.twitter.com/xvrxwmV5c5 — Michelle Choi （@MichelleKHOU） 2019年5月30日

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這名剛度過2歲生日小女孩仍在蹣跚學步，當時坐在爺爺的膝蓋上看球，座位是三壘看台的111區，而太空人隊在2017年完成延長防護網的工程，但防護網只架到小女孩座位隔壁的112區。

打者阿爾莫拉自責落淚。（資料照，美聯社）

界外球時速高達100英哩，擊出的當下小女孩僅有1.5秒的時間反應，她的家人雖沒有對太空人隊提告，但已聘請律師為此案件提供建議，律師表示，目前她沒有生命危險，但現在判斷未來她會留下什麼樣的後遺症都還言之過早，下個月會再重新評估傷勢。

女孩家人希望且希望此事件能夠使更多球團觀眾安全，而事發後，包括白襪、道奇、遊騎兵、國民隊等隊都宣布，已開始著手規畫，要將界外的防護網延伸至兩側的全壘打標竿。

遭直擊的小女孩傷勢嚴重。（資料照，美聯社）

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