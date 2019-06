MLB》最痛心的界外球 2歲小女孩顱骨骨折傷勢嚴重

2歲小女孩在5月底遭界外球直擊,確診為顱骨骨折。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕上個月底小熊作客太空人之戰,小熊打者阿爾莫拉(Albert Almora Jr.)擊出的界外球打中三壘看台一名2歲小女孩的頭部,美媒今透露她的傷勢嚴重,確定為頭顱骨折,並引發硬腦膜下出血、腦挫傷及腦水腫以及腦波異常等症狀,目前正在接受藥物治療,以防止進一步的癲癇發作。

Check this out! It was a SCARY & JARRING moment @MinuteMaidParks last night during #Cubs-#Astros game, when a 4 YO girl was hit by a foul ball! It happened when Cub's player, Albert Almora Jr. hit a foul line drive into the stands. Fortunately, she's OK. #khou11 #htownrush pic.twitter.com/xvrxwmV5c5