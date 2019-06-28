王柏融對決軟銀王牌千賀滉大 今日賽事預告與轉播

王柏融今對決軟銀王牌千賀滉大。（資料照，記者陳志曲攝）

自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

日本火腿今下午5點將在主場挑戰洋聯龍頭軟銀，日本火腿派出有原航平先發，軟銀則推出千賀滉大主投，兩大王牌投手正面對決，精彩可期。而台灣強打王柏融對上千賀滉大會有什麼樣的表現也是球迷關心的話題。另外，同樣在下午5點還有羅德迎戰樂天的比賽，喜愛日職的球迷們不要錯過囉！

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大聯盟例行賽方面，早上8點30分由道奇出戰洛磯，道奇由畢爾勒（Walker Buehler）先發，對上洛磯的藍伯特（Peter Lambert）。洛磯外野手達爾（David Dahl）昨不僅開轟還貢獻5分打點，此役他能否延續火燙手感，並帶領球隊拿下2連勝呢？

中職晚間6點35分由富邦悍將坐鎮主場迎戰Lamigo桃猿，悍將推出包林傑先發，桃猿則由「姐姐」王溢正主投。包林傑近況優異，前一場先發面對中信兄弟完投9局狂飆10K，今天碰上聯盟最可怕的暴力猿打線，包林傑要力拚率隊取勝。球迷們一起打開電視幫喜愛的球隊加油！

日職

17:00 羅德@樂天 FOX體育

17:00 軟銀@日本火腿 FOX體育2台、FOX體育3

MLB

08:30 道奇@洛磯 FOX體育、FOX體育3台

中職

18:35 桃猿@悍將 WinTV綜合台

美洲盃足球賽

08:20 八強戰 巴西@巴拉圭 愛爾達體育1台

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